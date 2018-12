Psychologie de lâ€™activitÃ© physique : Au service de la performance

• Qu'est-ce qui motive ces sportifs à persévérer, se relever après les inévitables échecs, maintenir le cap pendant des années, voire des dizaines d'années, pour parvenir à leurs fins ? On entraîne nos jambes, nos bras, notre dos, mais entraînons-nous aussi notre mental pour la pratique du sport?

La force psychologique d’un sportif s’avère aussi importante que son agilité ou ses capacités physiques et techniques. En ce sens, faire face aux émotions, demeurer concentré et trouver un équilibre émotionnel, tout en gardant une confiance en soi lors de compétitions à différents niveaux, même lorsque la pression psychologique se veut d’une grande intensité, est aussi indispensable que la préparation physique et la capacité de l’athlète à visualiser. Pour ces derniers, tout ne se joue pas avec les bras ou les jambes ! Le cerveau a un rôle essentiel pendant la préparation, la compétition et la récupération. Etre bien dans sa tête est indispensable pour être au top ! Autrement, les entraîneurs et les professionnels qui travaillent dans le milieu sportif devraient prendre en considération la mise en place d’entraînements qui visent à développer les forces psychologiques. L'aspect psychologique doit être traité avec la même importance que l'aspect physique chez les sportifs, car ces derniers sont autant sujets aux blessures morales qu'aux dommages corporels estiment plusieurs spécialistes dans la médecine du sport. «Un athlète, ce n'est pas uniquement un bloc de muscles. C'est avant tout une personne, avec une conscience et un esprit. A partir de là, on ne peut pas déclarer qu'un sportif est bon pour le service, en se basant uniquement sur son aptitude physique. Il peut souffrir d'un autre type de mal, qui ne saute pas forcément aux yeux dès le premier regard, mais c'est quand même une grave blessure, qu'il faut soigner aussi», a indiqué le Dr Chouiter Feriel, présidente de la Commission médicale du Comité olympique et sportif algérien (CO

Les sportifs professionnels ont besoin d'un mental à toute épreuve

Les sportifs professionnels subissent souvent des pressions liées au besoin de performance et ont tendance à ne pas accepter l'échec, car il est souvent suivi de critiques et d'attaques médiatiques qui nuisent à leur image de marque. Une situation qui a pour effet de développer chez eux une forme de dépression, ou même parfois de sérieux troubles psychologiques.

«Les athlètes non professionnels sont également sujets à ce genre de troubles», a tenu à faire savoir le Dr Chouiter, «particulièrement les plus jeunes, car encore fragiles» moralement. «Le stress est une réaction normale de l’organisme. Cependant, trop de stress peut s’avérer mauvais et entraîner une diminution des performances chez l’athlète» dira le Dr Lamari, psychologue.» Il peut arriver que la motivation disparaisse après une période difficile au niveau des résultats ou encore après avoir atteint ses objectifs en participant a une compétition Parfois, la démotivation conduit à l’abandon de l’activité. Le psychologue possède donc une place importante dans la santé mentale du sportif. Il va chercher à comprendre comment le sportif est arrivé à cet état là et l’aider progressivement à retrouver la confiance en soi « renchérit le spécialiste. Les psychologues du sport tentent d’appréhender les faiblesses, mais aussi le potentiel des athlètes. « À cette fin, l’athlète peut se soumettre à différentes procédures incluant des entrevues, des tests psychologiques et des évaluations de groupe afin de fixer le niveau du développement possible de l’individu dans son sport. À cette étape, la préparation psychologique est intimement liée à la capacité du développement physique. Motivation, tolérance à la douleur, connaissance de soi et le développement de bases relationnelles avec les membres de l’équipe seront mis de l’avant. En ce sens, le rapport à soi prend une place importante. Cette stratégie consiste à se répéter des points positifs orientés vers soi dans des moments difficiles en session d’entraînement et en situation de compétition. Le but consiste à contrôler la pensée négative « dira le psychologue. La présidente de la Commission médicale du COA insiste quant a elle sur «l'importance de la communication, entre les entraîneurs et leurs athlètes», pour essayer de déceler les blessures psychologiques pour pouvoir ensuite les traiter. «Cette deuxième phase, qui est la phase de traitement ne peut avoir lieu sans un diagnostic préalable, qui met les acteurs sur la bonne piste».

Sport et santé

On nous le dit depuis que l’on est tout petit, faire du sport permet à nos organismes de mieux appréhender leur environnement et de faire face à différentes maladies. Ce qui l’est plus, c’est le fait que le sport aurait une influence directe sur la réussite des traitements de différents cancers, dont celui du sein. L'activité sportive permet dans les mêmes taux de réduire les risques des cancers colorectaux et du sein et prémunir contre les complications du diabète, de l'ostéoporose et de la maladie d'Alzheimer. Les spécialiste préconisent d'encourager les Algériens à pratiquer des activités sportives selon leurs catégories d'âge et vont jusqu'à demander à intégrer dans les programmes de prévention des maladies chroniques qui constituent un lourd fardeau pour l'Etat. «Belle proposition, Il faudrait encore que les espaces de pratique du sport soient disponibles ou encore que les prix pratiqués par les salles de sport privés soient accessibles. Il faudrait encore que le sport scolaire soit appliqué de manière plus sérieuse», estime M. Hanifi, professeur d‘activité physique dans un lycée «la pratique du sport au niveau des établissements scolaires et en dépit de son caractère obligatoire reste inacceptable. Les espaces qui lui sont consacrés ne réunissent pas les conditions nécessaires», a-t-il expliqué ajoutant que certains parents n'autorisent pas leurs enfants à pratiquer le sport dans les établissements scolaires. D'autres encore pensent que le sport empêche leurs enfants de se concentrer dans leurs études. Il recommande à cet égard la mise en œuvre de programmes pédagogiques favorisant la pratique du sport scolaire et la promotion des espaces et structures consacrés à l'activité sportive, les expériences ayant prouvé que les élèves pratiquant le sport réalisaient de bons résultats. Dans ce sens justement, l'intensification des programmes de formation pour les enseignants des écoles primaires et l'augmentation du nombre d'athlètes dans ce cycle d'enseignement, constituent les deux principaux objectifs du président de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem,. «Nous allons mettre en place, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, un programme de formation spécialisé pour les enseignants pour permettre aux jeunes athlètes d'évoluer dans les meilleures conditions». Concernant le sport de proximité, M. Hanifi a appelé les responsables locaux et autres en charge de l'urbanisme à doter les nouveaux quartiers d'aires de jeux et de stades de proximité qui, outre leur vocation ludique et de loisir, sont de nature à prémunir la société contre la violence et permettront la découverte de talents sportifs. A cet égard, il interpelle les décideurs sur cet aspect préconisant une coordination entre les secteurs de l'Education, de la Santé et de la Jeunesse et des Sports pour l'élaboration de programmes visant à consacrer la culture de l'exercice sportif dans la société algérienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'exercice d'une activité physique permettait de prévenir 30 à 40 % de cas des cardiopathies.

