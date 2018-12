Ã‰cole primaire internationale Alexandre- Dumas : Un environnement dâ€™Ã©tude moderne

Les nouveaux locaux de l’École primaire internationale Alexandre-Dumas (EPIAD) ont été inaugurés, hier à Alger, suite à la fin des travaux d’agrandissement et de restructuration, a indiqué un communiqué de l'ambassade de France en Algérie. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés par le directeur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), Christophe Bouchard, et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, ainsi que des représentants des ministères algériens des Affaires étrangères et de l’Éducation nationale.

L’ambassade de France et le Lycée international Alexandre-Dumas (LIAD) «remercient les autorités algériennes de leur soutien» dans la réalisation de ces travaux, a souligné le communiqué de l'ambassade, ajoutant que l’inauguration de l’EPIAD rénovée est «le signe fort de la confiance et de l’amitié qui unissent la France et l’Algérie, au bénéfice de l’éducation, du partage et de la construction d’un avenir commun».

Le Lycée international Alexandre-Dumas est né d’un accord signé en 2001 entre la France et l’Algérie. Après l’ouverture du lycée, puis du collège à partir de 2002 sur le site de Ben Aknoun, l’EPIAD a été ouverte en 2012 sur le site de l’ancien collège Max-Marchand, dans le quartier de Dély Ibrahim.

Les travaux qui viennent d’être réalisés ont permis d’accroître la capacité d’accueil de l’établissement de 280 élèves supplémentaires.

Cette école scolarise ainsi aujourd’hui près de 700 élèves, répartis en 27 classes, de la moyenne section de maternelle au CM2, ce qui en fait l’une des plus grandes écoles du réseau mondial de l’AEFE. L’EPIAD améliore ainsi «significativement» ses infrastructures, dans un souci d’offrir un environnement d’études «moderne et accueillant» pour ses élèves.