Air AlgÃ©rie : La desserte Alger-Charleroi inaugurÃ©e

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a effectué, mardi dernier, le vol inaugural reliant Alger à la ville belge de Charleroi dans le cadre du développement de son réseau de transport régulier international. Air Algérie assure, désormais, cette desserte à raison d’une fréquence bihebdomadaire (dimanche et mardi). Selon les responsables de cette compagnie, l’offre annuelle vers cette destination s’élève à 21.000 sièges pour un potentiel de près de 25.000 passagers, et ce, à bord d’avions de type Boeing 737.600 d’une capacité de 101 passagers. Les tarifs proposés pour des vols aller-retour à partir de Charleroi vers Alger sont à partir de 166 euros, et à 24.000 DA à partir d’Alger. Cette nouvelle desserte s’ajoute aux trois vols hebdomadaires de cette compagnie nationale desservant la Belgique à travers Bruxelles, permettant à Air Algérie de relier ce pays sur une fréquence quasi-quotidienne. La cérémonie d'inauguration s’est déroulée à l’aéroport international de Charleroi en présence du Pdg d’Air Algérie, Allèche Bakhouche, du ministre conseiller à l’ambassade d’Algérie à Bruxelles, Tewfik Abdelkader Mahi, du ministre belge du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, Jean-Luc Crucke, et du directeur général de l’aéroport de Charleroi, Jean-Jacques Cloquet. Lors de son allocution, le Pdg d’Air Algérie a rappelé que cette compagnie exploitait déjà cette ligne il y a près de vingt ans de façon ponctuelle. Mais aujourd’hui, a-t-il poursuivi, «on revient de manière régulière et, on l'espère, définitive». Pour sa part, le ministre belge a indiqué qu’au cours des deux dernières années, quatre compagnies ont débuté la desserte de cet aéroport. Et en dix ans, le nombre de passagers transitant par cet aéroport a doublé. Approchés par l'APS, plusieurs passagers de ce vol inaugural, en majorité des ressortissants algériens vivant dans la région de Charleroi et les villes avoisinantes, ont exprimé leur satisfaction de l'ouverture de cette nouvelle ligne. Pour Abdelkader, retraité, l'avantage est de pouvoir enfin rendre visite à sa famille en Algérie sans avoir à passer par la capitale belge. Cependant, il a relevé le manque d’informations quant aux spécificités du billet qu’il a acheté auprès de la compagnie nationale. «Une fois arrivé à l’aéroport pour prendre l’avion, on m’a informé que mon billet ne permettait pas de prendre des bagages en soute», selon lui. En effet, Air Algérie propose des billets avec ou sans bagages à soute, selon une large grille tarifaire. Un autre passager, Amine, la quarantaine, venant d'Alger, s’est réjoui de l’ouverture de cette ligne pour pouvoir se rendre, ensuite, par route à Lille (nord de la France et proche de Charleroi), et ce, avec un prix qu'il estime «satisfaisant». «Les vols Alger-Lille sont quasi constamment complets quand on ne s’y prend pas à l’avance. Passer par Charleroi est une bonne alternative», affirme-t-il. Pour sa part, Amel, jeune étudiante à Lille, confie qu’avant la mise en service de cette ligne, elle recourait à une compagnie low cost belge. «Même si les prix pratiqués par cette compagnie belge pouvaient être bas, elle n’offrait pratiquement aucun service à bord de ses avions», souligne-t-elle.