Installation du Groupe parlementaire d'AmitiÃ© AlgÃ©rie-Egypte : Promouvoir les relations bilatÃ©rales

Le Groupe parlementaire d'Amitié Algérie-Egypte a été installé, mardi dernier, au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), en vue de promouvoir les relations bilatérales et renforcer la coordination et la coopération parlementaire entre les deux pays. La cérémonie d'installation du Groupe parlementaire d'Amitié Algérie-égypte a été présidée par Abdelhamid Si Affif, président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, en présence de l'ambassadeur d'Egypte à Alger, Aymen Mechrafa.

Dans une allocution à cette occasion, M. Si Affif a affirmé que la mise en place de ce groupe «contribuera à la dynamisation de la diplomatie parlementaire et au renforcement de la coopération parlementaire entre les deux instances législatives», rappelant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et l'égypte et les intérêts communs et multiples qui les lient dans les domaines politique, sécuritaire, socio-économique et culturel. M. Si Affif s'est félicité, en outre, de la coordination et la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, notamment face aux défis de l'heure sur les scènes régionale et internationale, et particulièrement la migration clandestine, ainsi que du soutien mutuel aux candidats des deux pays auprès des instances régionales et internationales. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Egypte à Alger a mis en avant l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'ancrage des relations bilatérales, notamment au regard de l'importance des parlements des deux pays sur les plans arabe et africain. Le diplomate égyptien a ajouté que le Groupe d'Amitié «œuvrera à la consolidation des relations bilatérales sur les plans culturel, commercial et touristique».