Commission mixte algÃ©ro-maltaise : Signature de 3 mÃ©morandums dâ€™entente

Trois mémorandums d’entente ont été signés hier à La Valette (Malte) à l'issue de la 5e session de la Commission mixte de coopération algéro-maltaise, co-présidée par le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, et le ministre maltais des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce, Carmelo Abela. Ces mémorandums d'entente portent sur les domaines, respectivement, de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, du domaine sanitaire vétérinaire, et de la santé, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. D'autres projets, dont les discussions sont toujours en cours, seront signés après leur finalisation, avance la même source. A cette occasion, les deux parties se sont réjouies de la teneur des travaux qui ont été l’occasion «d’approfondir le dialogue politique, de faire le point sur l’état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer, ainsi que d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun». Elles ont appelé, en conséquence, «à mettre tout en œuvre pour que la commission mixte puisse, à l’avenir, se tenir de manière plus régulière dans le cadre d’une concertation permanente entre les deux gouvernements ainsi qu’entre les communautés d’affaires des deux pays», note le communiqué. La commission mixte est ainsi considérée par les parties comme «un mécanisme de dialogue économique par excellence censé booster la coopération et les échanges entre les deux pays».

A cette occasion, M. Guitouni a indiqué que «les sujets que nous avons abordés aujourd’hui sont tous importants et constructifs. Je me félicite surtout des liens d’amitié qui existent et qui ont toujours existé entre nos deux pays dont la volonté partagée est de donner un nouvel élan à nos relations, un élan encore plus fort pour la promotion et le renforcement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et Malte». Selon lui, les relations entre l’Algérie et Malte sont «historiques et profondes», ajoutant que «nos deux pays ont toujours entretenu des relations amicales, de confiance et de coopération. Aujourd’hui, il est clair que tout prédispose nos deux pays à une relation équilibrée et avantageuse, ayant à l’esprit, la proximité géographique, l’appartenance à l’espace méditerranéen commun et un riche patrimoine historique». «Je me félicite, par ailleurs, de la coopération régionale, alors que l’Algérie et Malte ont toujours défendu des points de vue convergents sur les principales questions régionales et internationales. Je connais également notre attachement commun à promouvoir un véritable partenariat euro-méditerranéen, un enjeu d’une importance singulière et dont le cadre du 5+5, qui nous rassemble également, constitue une forme de coopération entre les deux rives de la Méditerranée qui emporte notre satisfaction», a-t-il avancé. Pour M. Guitouni, «notre relation bilatérale comprend toutes les dimensions que sont l’énergie, l’industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, la culture et le tourisme, les services maritimes, l’agriculture et la pêche, ainsi que la formation et l’échange des expertises et des expériences». Dans ce sens, il a appelé les entreprises et les partenaires économiques maltais à saisir les opportunités d’affaires que recèle le marché algérien. «Nous gagnerons à mettre en place un conseil d’affaires algéro-maltais qui contribuera, j’en suis convaincu, au lancement et au développement de partenariats directs entre les entreprises des deux pays. Je reste convaincu que nous devrons mettre encore plus l’accent sur le rôle que pourraient jouer les communautés d’affaires de nos deux pays en vue de promouvoir les relations économiques», a avancé M. Guitouni.

Cette 5e session, a-t-il poursuivi, «témoigne de la redynamisation des processus de coopération bilatérale», tout en relevant que la tenue de cette nouvelle session de la commission mixte depuis de longues années est «une illustration de notre volonté à consolider davantage notre coopération».