CÃ©lÃ©bration du 60e anniversaire des relations diplomatiques AlgÃ©ro-chinoises : Un partenariat stratÃ©gique

Quoique historiquement privilégiées du fait que la République de Chine ait été le premier État hors la sphère arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la république algérienne, les relations entre Alger et Pékin ont dû attendre le début de ce siècle pour connaître leur véritable succès en termes de coopération économique.

C’est incontestablement sous la gouvernance du Président Bouteflika que l’axe Alger-Pékin a connu un rapprochement sans précédent. A la stabilité et la sécurité reconquises, grâce à la judicieuse politique de Réconciliation nationale, s’est ajouté le lancement des programmes de développement gigantesques initiés par le Président Bouteflika, ayant permis à la Chine de s’inscrire intensément dans la dynamique de croissance multisectorielle du pays. En la matière, le processus d’évolution «spectaculaire» des relations algéro-chinoises s’est matérialisé, en Algérie, par l’implication de ce partenaire historique dans la réalisation des projets phares inscrits dans les programmes quinquennaux qui se sont succédé depuis 1999 : autoroute Est-Ouest, Grande Mosquée d’Alger, logements, et le dernier en date, le méga-projet d’exploitation du phosphate algérien d’un montant de 6 milliards de dollars. Ce sont là des exemples de partenariat réussis qui ont manifestement consolidé l’ancrage et l’excellence des rapports politiques entre l’Algérie et la Chine. Le développement de ces rapports a été couronné, en 2014, par la signature du Partenariat stratégique global par les présidents des deux pays. C’est donc dans ce contexte très prometteur pour l’avenir des relations bilatérales qu’a été célébré, hier au CIC d’Alger, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine. Initiée par le ministère des Affaires étrangères, cette commémoration, rehaussée par la présence des membres du gouvernement, s’est tenue en présence des représentants de l’ambassade de Chine et de son nouveau représentant M. Li Lianhe et d’autres membres du corps ainsi que plusieurs invités de marque. M. Abdelkader Messahel a qualifié, dans son allocution, le partenariat stratégique global qui lie les deux pays de «saut qualitatif» dans le raffermissement des relations algéro-chinoises.

Des relations empreintes, a-t-il dit de «beaucoup de respect mutuel, de coopération fructueuse, promue sous la direction politique des deux États». M. Messahel a aussi salué la convergence de vision qui unit l’Algérie et la Chine autour des principes considérés comme fondamentaux pour chacun des deux pays. Des principes qui ont pour nom la promotion de la paix, la stabilité et la promotion des valeurs d’humanisme dans le monde, la non-ingérence dans les affaires internes des pays et la résolution pacifique des conflits en privilégiant le dialogue.»

Rappelant les étapes phares de l’évolution des relations diplomatiques, M. Messahel a souligné que celles-ci s’inscrivent au diapason de la promotion du principe du Vivre ensemble en paix initié par l’Algérie et adopté par l’Onu le 16 mai dernier. Il mettra l’accent, en outre, sur l’adhésion de l’Algérie au projet chinois de la Route de la soie qui sera, dit-il, d’un impact certain en matière de consolidation de la coopération.

De son côté, l’ambassadeur de la République de Chine a dressé une rétrospective des relations bilatérales qu’entretient son pays avec l’Algérie qu’il a qualifiées «d’exceptionnelles et de grandioses».

Karim Aoudia