TÃ©bessa et Mascara : 2 ateliers de confection dâ€™armes dÃ©couverts

Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont découvert deux ateliers de confection d'armes artisanales, et saisi, au cours de ces deux opérations, 5 armes à feu, un fusil de chasse, une grenade, 896 cartouches, 16,5 kilos de plomb, 3,2 kilos de poudre noire, 200 capsules, 2 paires de jumelles, ainsi qu'une quantité de produits explosifs et divers autres outils.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP «a arrêté, à In Guezzam (6e RM), 3 orpailleurs en possession de 2 détecteurs de métaux, 2 marteaux piqueurs, un groupe électrogène et 150 grammes de TNT, tandis que 1.2960 unités d'articles parapharmaceutiques ont été saisies à El-Oued (4e RM). Par ailleurs, une unité des Garde-côtes a porté secours à 19 personnes à bord d'une embarcation, au nord-ouest de Cap Falcon à Oran (2e RM).