Bordj Bou-ArrÃ©ridj : formation en faveur de plus de 70 reprÃ©sentants dâ€™associations et dâ€™Ã©lus locaux

72 représentants d’associations et d’élus locaux bénéficient d’une formation organisée dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj sur «Le développement durable», a indiqué hier le président de l’association «El-Ghaith», Ismaïl Izeroughene, organisatrice de cette formation. L’initiative, à laquelle ont pris part des représentants des wilayas de Sétif, d’Annaba, d’El-Bayadh et de M’sila, en plus de la région de Bordj Bou- Arréridj, vise «le renforcement du partenariat entre la société civile, les élus locaux et les autorités locales en général, dans le cadre de la relance du développement local durable, à travers la communication, l’accompagnement, la concertation, l’animation et la mise en œuvre de projets collectifs», a précisé le même responsable. Encadré par des enseignants universitaires de l’université El-Bachir El-Ibrahimi, spécialisés dans le domaine, cette formation de deux ans porte sur la présentation des exposés sur la démocratie participative et la proposition des idées autour des projets durables «qui répondent aux besoins de la société et aspiration des populations», a-t-on indiqué de même source. L’objectif étant la mobilisation des forces vives locales, pour œuvrer à travailler, en tant qu’association représentant de la société civile en pair avec les autorités locales de manière à œuvrer à concrétiser le développement et refléter la démocratie participative, a-t-on ajouté de même source.