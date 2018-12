Lutte antiterroriste : Se conformer a lâ€™Etat de droit

Les travaux de la 12e réunion des Points focaux du Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme (Caert) se sont poursuivis hier, à huis clos, à Alger, sur le thème «Promotion de l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme en Afrique».

Les travaux ont été ouverts mardi par le directeur du Caert, Larry Gbevlo-Lartey Esq, en présence du Haut-Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, du Représentant du ministère des Affaires étrangères, Haoues Riache, et du représentant de l’ambassadeur d’Espagne en Algérie. La réunion, qui a rassemblé les Points focaux du centre de recherche Caert représentant les pays membres de l’Union africaine (UA), ainsi que ceux des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux de lutte contre le terrorisme sur le continent africain, porte sur l’analyse du rapport d’activités annuel du Caert. Le Haut-Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a affirmé, dans son allocution d'ouverture de la réunion, qu'en dépit des victoires enregistrées en matière de lutte antiterroriste dans certaines régions d'Afrique, les défis sécuritaires à relever restent «nombreux», notamment avec la détérioration sécuritaire en Libye. Il a, à cette occasion, souligné l'importance des échanges et délibérations engagés, à la faveur de cette réunion entre experts issus de tous les États membres de l'UA, mettant en garde contre la menace terroriste et l'instabilité sécuritaire qui persistent dans la région du Sahel, notamment avec le retour de terroristes dans certains pays comme le Burkina Faso, malgré la présence des forces des Nations unies dans le nord du Mali. Mettant en valeur le thème abordé, lors de cette 12e réunion des Points focaux, autour du respect des droits de l'homme, M. Chergui a estimé qu'il est particulièrement «judicieux», car il reconnaît, à juste titre, «le caractère fondamental des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme et le fait que les réformes doivent nécessairement se conformer à l'État de droit». Le directeur du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (Caert), Larry Gbevlo-Lartey Esq, a également souligné l'impératif de trouver l'équilibre entre le respect des droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, saluant les efforts de l'Algérie dans l'instauration et le maintien de la paix et de la sécurité nationales.

«Il est impératif de trouver le juste équilibre entre les deux (droits de l'homme et lutte antiterroriste)», a déclaré M. Larry, louant les efforts de l'Algérie dans le maintien de la paix et de la sécurité, devenue un exemple à suivre par les pays africains et le monde entier dans le domaine de la lutte antiterroriste. «L'Algérie ne ménagera aucun effort pour promouvoir, soutenir et appuyer toutes les initiatives et actions africaines s'inscrivant dans le cadre de la lutte antiterroriste», a affirmé le Représentant du ministère des Affaires étrangères, M. Haoues Riache.

Les travaux de la 12e réunion des Points focaux (Caert), autour du thème : «La Promotion de l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme en Afrique» se poursuivent sur deux jours à huis clos, en présence d'experts et des représentants des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux de lutte contre le terrorisme sur le Continent africain, et seront couronnés en fin de journée par une Déclaration finale.

Depuis sa création en 2004, le Caert a tenu 11 réunions de Points focaux, au cours desquelles des décisions très importantes en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme ont été prises. Ces réunions offrent également aux participants une plate-forme unique d'interaction, de partage d'expériences et de coopération.