Lâ€™entreprise sâ€™est dotÃ©e de nouveaux Ã©quipements dâ€™impression : lâ€™ENAG multipliera sa capacitÃ© de production

Le directeur général de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), Hamidou Messaoudi, a indiqué, mardi, que son entreprise pourra multiplier sa capacité de production en matière d’édition. «L’ENAG, qui produisait auparavant entre 10 à 12 millions de livres scolaires par an, ainsi que d'autres ouvrages, verra, grâce à cette acquisition, la multiplication de sa production, pour répondre aux besoins du marché», selon la déclaration rapportée par l’APS.

Il s’agit d’une imprimerie d'une capacité de 45.000 impressions par heure, acquise récemment par l'entreprise.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, en supervisant l'opération de mise en service de cette nouvelle imprimerie, que la capacité de production de l'entreprise devrait atteindre mensuellement 6 millions de livres et de parutions.

M. Mihoubi a estimé que cette nouvelle imprimerie se veut une acquisition technologique intelligente s'inscrivant dans le cadre du plan d'investissement de cette entreprise, en vue de développer l'édition et d'améliorer la performance, et couvrir, partant, les besoins croissants du marché en livres, notamment le livre scolaire, qui, faut-il le rappeler, a dépassé les 75 millions de livres scolaires édités par l’Office national des publications scolaires (ONPS), cette année.

Le ministre de la Culture a insisté sur l'importance de la numérisation dans le domaine de l'édition, estimant qu'elle est «le véritable enjeu» pour l'entreprise, dans le but d'atteindre le plafond du plan de production qu'elle s'était fixé dans le domaine de l'édition du livre électronique et de la conversion des livres papier en livres numériques

De son côté, le directeur de l’ENAG affirme que le recours à cette technologie «de pointe» permettra à cette entreprise de conserver «sa place pionnière» dans le domaine de l'impression, et d'accéder, dans un proche avenir, aux marchés extérieurs, évoquant, à cet effet, les contacts qui sont en cours avec d’autres partenaires pour la fabrication de livre scolaire à l’étranger, notamment avec de la Mauritanie et le Burkina Faso.

Le responsable a, d'autre part, affirmé que l'entreprise collabore dans le domaine de l'impression, avec les imprimeries publiques, ainsi qu'avec le privé, et ce en fonction de la demande.

Avec cette acquisition, l’ENAG pourra certainement élargir la diffusion, et ainsi, avec la collaboration avec les étrangers, cette entreprise pourra se lancer dans l'exportation.

Le marché du livre algérien représente 400 milliards de dinars par an, avec un nombre d’élèves qui avoisine les dix millions ainsi que plus d’un million d’étudiants à l’université. À signaler que la ministre de la Culture et la délégation qui l'accompagnait ont écouté, lors de la visite à l'imprimerie, les explications fournies par les techniciens concernant le nouveau matériel de fabrication américaine, constitué de trois machines de type GOSS, et de trois machines, dont la rotative «M-600».

Tahar Kaidi