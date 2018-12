OpÃ©rations de ratissage Ã  SÃ©tif : 1.000 policiers mobilisÃ©s

Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont effectué, au cours des derniers jours, des opérations de ratissage d’envergure de lieux ciblés, mobilisant un effectif de 1.000 policiers, a-t-on appris, mardi, du responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, le lieutenant Abdelouahab Aissani.

Cette même source a précisé que cette action s'inscrit dans le cadre d'une démarche préventive visant à lutter contre toutes les formes de criminalité urbaine, réduire les accidents de la route, préserver la sécurité et l’ordre public et protéger les personnes et les biens, à travers des opérations de ratissage, et la mise en place de points de contrôle fixes et mobiles.

Ces opérations ont ciblé les villes et les concentrations urbaines relevant de sa compétence territoriale en impliquant les services opérationnels et administratifs. Selon cette même source, les efforts consentis par la police de Sétif a permis d’enregistrer plusieurs infractions et de procéder à l'arrestation d'un certain nombre de personnes recherchées par la justice.

Ces mêmes services ont également accompli 1.149 contrôles d'identité, procédé à 89 contrôles d'identité approfondis concernant d'autres personnes, effectué 1.357 contrôles de véhicules et établi 212 contraventions pour diverses raisons.