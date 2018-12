SÃ©curitÃ© des nouvelles citÃ©s : Prise en charge par la DGSN

La sécurité au niveau des nouvelles cités est prise en charge «de façon graduelle», et la police est déterminée à accompagner les résidents de ces cités, a affirmé hier à Médéa, le directeur de l’administration générale (DAG) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police, Mohamed Noui Sifi. «Le développement de nouvelles villes et cités, à travers le territoire national, a été suivi par l’émergence de certaines contraintes d’ordre sécuritaire que nous prenons en charge, au fur et à mesure», a indiqué à l’APS Mohamed Noui Sifi, en marge de l’inauguration de nouveaux sièges de sûreté de daïra à Ksar el-Boukhari et Berrouaghia.

Le DAG de la DGSN a assuré que les services de police «seront là pour accompagner les citoyens et les résidents de ces nouvelles villes et cités, au même titre que les autres corps de sécurité», ajoutant qu’«au moment où il y a eu urgence à gérer la sécurité au niveau de ces nouvelles agglomérations urbaines, la Sûreté nationale s’est rapidement intégrée dans l’optique». A la question de la programmation de nouvelles structures de police au sein de ces nouvelles villes, Mohamed Noui Sifi a affirmé que celle-ci «se fera là où il faut et en étroite coordination avec les autorités locales et les services compétents de la DGSN», soulignant que «les services de police veilleront à assurer leur présence dans ces nouvelles villes, au côté des autres services de sécurité». S’agissant de l’opération de pose de caméras de surveillance, entamée à travers le territoire national, le DAG de la DGSN a indiqué que l’opération «est en cours et elle sera menée jusqu’à son terme», tout en faisant observer que le dispositif de surveillance par caméra «ne suffit pas à endiguer, à lui seul, le phénomène de la violence ou de la délinquance, mais requiert, pour que cet objectif soit atteint, l’implication du citoyen». Le DAG de la DGSN avait inspecté, lors de son déplacement dans la wilaya de Médéa, deux structures choisies pour abriter les sièges du centre de contrôle et de vidéosurveillance du réseau routier local et de la compagnie d’intervention rapide (CIR), localisés au niveau du chef-lieu de wilaya.