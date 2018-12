Protection civile : Formation au profit des chargÃ©s de communication

La Direction générale de la Protection civile organise, depuis hier, la troisième session de formation consacrée aux techniques de communication. Cette formation de deux jours qui se tient au niveau de la wilaya de Saïda est dispensée au profit des chargés de communication de la DGPC exerçant au niveau des wilayas de l’Ouest du pays.

Le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile relève également que cette activité s’inscrit, en fait, dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la protection civile, notamment dans le domaine des ressources humaines, et ce, «eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues à ce corps en ce qui concerne la prise en charge et la réduction des différents risques ainsi que la réduction des pertes en vies humaines». La même source souligne que cette formation est élaborée dans le cadre de l’application du programme d’action de la DGPC pour «renforcer les capacités des officiers à la gestion de l’information préventive, opérationnelle ainsi que le management des crises. Cette formation est axée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment les réseaux sociaux». Elle permet aussi aux participants «d'affiner leurs capacités et compétences en matière d’utilisation des réseaux sociaux avec l'objectif de réduire les risques d’accidents domestiques et majeurs». Il convient de signaler dans ce contexte que la session organisée à Saïda a été précédée par d’autres rencontres du genre. La dernière en date s’est déroulée à l’extrême Est du pays, plus exactement du côté de la wilaya d’El Tarf, où elle avait regroupé douze 12 wilayas de l’Est. A la clôture des travaux, le colonel Achour Farouk, sous-directeur des statistiques et de l’information, avait notamment mis en relief le fait que le renforcement des connaissances en matière d'utilisation des réseaux sociaux permettra de «mieux faire circuler l’information et la sensibilisation à la prévention des risques d'incendies, d'inondations et d'accidents de la circulation». Il a été aussi mis l’accent, lors de cette rencontre, sur toute l’importance des facilités d'accès aux médias, principalement la radio, afin de «diffuser à temps» l'information et le message préventif. Il est souligné que «cette démarche permettra d'informer les citoyens sur la conduite à tenir en cas d'accidents et surtout la prévention». Il faut dire qu’outre les stages initiés à Saïda et El Tarf, une autre session avait été organisée, en novembre dernier, dans la wilaya de M’sila ; autant de rencontres qui ont permis aux chargés de communication de la DGPC d’affiner leurs capacités et compétences pour une meilleure sensibilisation et prévention des risques majeurs. L’occasion a été mise à profit également pour réitérer que «l’efficacité et la réussite de toute campagne de sensibilisation menée par la Protection civile sont entièrement tributaires de l’appui des médias de proximité» et qu’il convient donc, pour les chargés de communication auprès des directions de la protection civile, de «connaître les spécificités de chaque média afin de s’assurer que les campagnes de communication menées par ce corps constitué puissent connaître une diffusion massive».

Soraya Guemmouri