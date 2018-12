Traitement par immunothÃ©rapie allergÃ©nique : La gamme dâ€™allergÃ¨nes fabriquÃ©e localement

Un accord de partenariat a été signé, mardi à Alger, entre l'Institut Pasteur d'Algérie, la société danoise ALK-Abello et les Laboratoires Frater-Razes, pour la production d'une gamme d'allergènes pour traitement par immunothérapie allergénique (sous forme injectable). Ce projet de partenariat entre l'Institut Pasteur d'Algérie, la société danoise ALK-Abello, leader mondial de l'immunothérapie allergénique, et les Laboratoires Frater-Razes, leader des produits injectables stériles en Algérie, se traduira par la production locale, selon les standards de qualité les plus élevés et de manière progressive, d'une gamme d'allergènes pour traitement par immunothérapie allergénique, répondant à la totalité des besoins des patients. «Nous envisageons la fabrication, dans une première étape, de près de 10 millions de flacons pour répondre aux besoins du marché national», a souligné le directeur de l'Institut Pasteur, Zoubir Harrath, ajoutant que l'Algérie en «importe annuellement 3 millions de flacons». La position géographique de l'Algérie et son rôle de premier plan au Maghreb et en Afrique permettront à la plateforme commune Institut Pasteur d'Algérie-ALK-LFR «d'envisager, dans le futur, l'ouverture de nouveaux marchés au Maghreb et dans quelques pays africains, a-t-il ajouté. De son côté, l'ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie, Julie Pruzan-Jorgensen, a salué les efforts de l'Algérie dans «la prise en charge sanitaire de tous les Algériens et à travers tout le pays». Elle a, par ailleurs, annoncé le lancement prochain de business club algéro-danois, rappelant que beaucoup d'entreprises danoises, activant notamment dans le domaine pharmaceutique, sont installées en Algérie.