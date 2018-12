Gestion des donnÃ©es mÃ©dicales : Le dossier Ã©lectronique des patients une prioritÃ©

Faciliter la gestion des données médicales, aux fins de garantir la prise en charge médicale et l’accès aux soins à tous les patients algériens, est une priorité que s’attelle à mettre en œuvre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En effet, soigner le patient comme il se doit passe nécessairement par la bonne gestion des dossiers médicaux. Et dans cette optique, le professeur Mokhtar Hasbellaoui a instruit les directeurs des CHU et certains directeurs de wilaya de la santé pour que les dossiers électroniques des patients soient prêts dans les «plus proches délais». «Les dossiers électroniques des patients, inscrits dans le cadre de la modernisation du secteur, comptent parmi les priorités du gouvernement et de notre département ministériel», a-t-il soutenu, affirmant, à ce propos, que son département a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour parvenir à la numérisation du secteur de la santé durant 2019. «Cette numérisation exige la maîtrise des équipements et autres outils y afférents», a-t-il ajouté.

Il faut dire que cette démarche entre dans le cadre de l’action initiée par le ministère de la Santé depuis plusieurs années déjà, à savoir la numérisation des dossiers médical de tous les patients a travers le territoire national. Cette action vise à l’amélioration de la qualité des soins dispensés à la population, d’une part, et à maîtriser des dépenses de santé, d’autre part. D’ailleurs, ce nouveau système présente plusieurs avantages dont la traçabilité et la précision sur le plan des données, la sécurisation des traitements, en plus d’économiser le papier. Il aidera également à avoir un meilleur aperçu de la situation épidémiologique du pays, à déterminer plus efficacement la demande en matière de personnel et à suivre les rendez-vous et les consultations des malades. Il s’agit, donc, d'informatiser le dossier qui retrace tout le parcours de soins du patient. Les professionnels ont ainsi accès d'un simple clic aux résultats d'examens et aux radios, sans que le patient soit obligé de les apporter avec lui. Cela favorise ainsi la communication entre les différents acteurs, qui pouvait parfois être difficile. Cela se rapproche de la télémédecine.



Formation paramédicale : vers l’augmentation du nombre des étudiants



Il y a lieu de souligner que la formation de l’élément humain habilité à suivre le dossier est d’une importance capitale. Dans ce contexte, la tutelle veille a organiser de nombreux regroupements régionaux pour la formation des groupes de référence chargés du déploiement des réseaux des dossiers électroniques médicaux au niveau des établissements hospitaliers. Sur un autre registre, le Pr Hasbellaoui a indiqué que l’Etat augmentera le nombre des étudiants à former en paramédical et dans certaines spécialités médicales connaissant un manque, estimant que la formation de paramédicaux doit entrer dans le cadre de la formation supérieure. L'ouverture de nouveaux postes de formation dans le paramédical intervient dans le cadre de l'application de la stratégie tracée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière visant à combler le manque en effectif enregistré au niveau des établissements et centres de santé.

Sarah A. Benali Cherif