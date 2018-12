Commentaire : Challenges

Asseoir une politique nationale d’exportation avec un objectif, à moyen terme, d’exporter jusqu’à 10 milliards de dollars, ne peut avoir de sens que, si tous les préalables requis sont réunis. La volonté politique, le soutien et l'intérêt de l’Etat pour la promotion et l’accompagnement de cette stratégie, étant acquis, il revient à l’ensemble des acteurs et intervenants, institutionnels, opérateurs économiques, douanes, banques et représentations diplomatiques, de s’impliquer concrètement dans cette démarche qui appelle à des actions et des engagements résolus. Il s’agit, par conséquent, de mettre en place une stratégie censée permettre de soutenir la diversification économique et l’intégration du commerce dans la planification nationale, d’améliorer les cadres de politique générale et institutionnelle portant sur le développement et la compétitivité des exportations, le renforcement des instruments d’appui à la promotion du commerce extérieur et, l’amélioration de l’environnement de l’acte d’exporter, notamment en ce qui concerne la logistique et le transport, les deux principales contraintes relevées par les exportateurs. En fait, la transition vers un régime de croissance orienté sur la diversification économique et le soutien des secteurs prioritaires, dégageant une valeur ajoutée, est aussi tributaire de la capacité du pays à placer ses produits sur les marchés extérieurs, donc, du développement du commerce extérieur en tant que moteur de croissance. Il devient impératif, par conséquent, d’axer sur le développement des mécanismes et instruments favorisant les démarches à suivre au niveau de la chaîne des valeurs à travers l’implication directe des différents intervenants, de l’exportateur à l’acheteur, en passant par les banques, les douanes et les logisticiens dans leurs différentes spécialités, ainsi que tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. L’élaboration de la SNE (2019-2023) qui s’inscrit dans cette dynamique d’ensemble accorde la priorité à l'exportation des produits de huit secteurs retenus pour cette première étape. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab vient d’annoncer que, l'année 2019 «sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures», à la faveur d'une feuille de route devant définir les grands axes de la stratégie en question. Une nouvelle étape qui commence pour l’Algérie qui, au demeurant, à tous les ingrédients pour se positionner sur le marché africain, et devenir une plateforme incontournable des échanges au niveau de la région Euro-méditerranéenne. Les contrats d’exportation signés jusque-là à l’occasion des salons des produits algériens organisés cette année à l’étranger, soit d’une cinquantaine, notamment avec le Qatar, les Etats-Unis, la Belgique, la Mauritanie, l’Egypte et le Gabon constituent des prémices prometteurs d’une offensive plus soutenue à l’international. Dans cette optique, la nouvelle stratégie du commerce extérieur devra d’abord opérer son ancrage dans la cohérence entre les politiques sectorielles et les différentes parties censées porter les challenges fixés par le gouvernement en matière d’exportations. En définitif, il sera question de faire de la dynamique économique une véritable locomotive au développement du commerce extérieur.

D. Akila