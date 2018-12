Port dâ€™Annaba : PremiÃ¨re opÃ©ration dâ€™exportation de Clinker

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, donnera lundi prochain au port d’Annab, le coup d’envoi de la première opération d’exportation de 35.000 tonnes de Clinker à destination d’un pays d’Afrique de l’Ouest. Cet événement se déroulera en présence de M. Abdenour Souakri, président du Conseil de surveillance (CILAS), de Serge Dubois, directeur des relations extérieures de LafargeHolcim Algérie et d’une importante délégation. Toutes les dispositions ont été prises au niveau du port d’Annaba pour un bon déroulement de cette opération qui s’inscrit pleinement dans l’objectif du Groupe LafargeHolcim Algérie de contribuer à exporter les surplus de production de plus de 2 millions de tonnes en 2020. CILAS bénéficiera, au titre de cette opération, de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, qui est structure dédiée au commerce international détenant plus de 50% des échanges de Clinker et ciment en méditerranée et en Afrique de l’Ouest. Partenaire privé entre le Groupe Souakri 51% et le Groupe leader mondial des matériaux de construction LafargeHolcim avec 49%, CILAS de Biskra dispose d’une capacité de 2,7 millions de tonnes par an. La cimenterie CILAS Biskra est une usine de classe. Le Groupe Souakri est un groupe algérien présent dans les activités des matériaux de constructions, l’agriculture, logistiques et services, pharmacie, véhicules industriels et en partenariat avec le Groupe LafargeHolcim dans l’usine CMA Meftah spécialisée dans la production de mortiers et des ciments colle.

B. Guetmi