Exportations hors hydrocarbures : Cibler les partenaires africains

Les avantages fiscaux et les procédures d’exportation hors-hydrocarbures ont été au centre des travaux d’une journée d’étude organisée hier à Tindouf en direction des opérateurs économiques. Initiée par la Chambre du commerce et de l’industrie de la wilaya de Tindouf, avec le concours de l’inspection régionale des douanes algériennes de Béchar, cette rencontre a permis de passer en revue les textes contenus dans le code des douanes et ayant trait à l’opérateur économique et l’exportation. Le directeur régional des douanes a donné un aperçu sur la stratégie adoptée pour l’assouplissement des opérations douanières en direction des opérateurs économiques et l’encouragement du produit local. Nadjem Khouidh a ainsi mis en avant l’importance que revêt le poste frontalier chahid Mustapha Benboulaid, inauguré dernièrement entre l’Algérie et la Mauritanie, en matière de développement de la dynamique économique entre les deux pays, avant de donner des explications sur des questions inhérentes à la déclaration douanière sur les produits à l’export. Le président de la Chambre du commerce et de l’industrie CCI-Tafeguoumt de Tindouf, Abdelâali Zini, a, de son côté, évoqué le défi à relever par l’opérateur économique après l’ouverture de ce poste, avant de mettre en exergue les opportunités d’impulsion de la dynamique économique constatées dans la région à travers la participation à la caravane commerciale «Passerelles de fraternité» à Nouakchott (Mauritanie). Le président de la CCI-Saoura (Béchar), président du conseil d’affaires algéro-mauritanien, Youcef Ghazi, a fait part de la volonté des opérateurs économiques de dynamiser les exportations vers la Mauritanie, confortés par l’amélioration de la qualité du produit algérien. Le même responsable a rappelé les activités menées par le conseil pour la promotion et la vulgarisation des avantages du Poste frontalier et les défis à relever par les opérateurs économiques. Des participants, opérateurs économiques notamment, ont appelé à déployer davantage d’efforts de sensibilisation sur l’importance du Poste frontalier en question pour l’impulsion du commerce dans la région, ainsi que sur ses retombées sur l’économie nationale à la lumière des facilités procédurières en direction des opérateurs économiques et des micro-entreprises. Cette journée d’étude a permis de braquer les lumières sur certains axes liés aux avantages concernant la domiciliation bancaire et les procédures de contrôle de conformité des produits aux frontières, ainsi que le commerce de troc.