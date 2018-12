Ouverture cet aprÃ¨s-midi de la foire de la production nationale : Sous le signe de la diversitÃ©

La 27e édition de la Foire de la production algérienne, placée sous le slogan «Réussir les exportations pour une croissance économique durable», verra la participation de plus de 430 entreprises représentant tous les secteurs d'activité de l'économie nationale, et dont les stands seront répartis sur une superficie de 26.076 m2.

Cette édition, qui sera inaugurée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’annonce sous le signe de la diversité, compte tenu du nombre de participants, représentant tous les secteurs de l’activité économique. Cette manifestation est devenue au fil du temps un moyen efficace pour mettre en valeur le produit local et surtout pour mettre en évidence les réelles potentialités des entreprises algériennes dans tous les domaines. Ce rendez-vous traduit également la volonté de mener à terme les nouvelles réformes et mesures d'encadrement, destinées à accompagner les entreprises, visant à se faire une place de choix dans les marchés extérieurs. Dans ce sens, avance la Safex, «c'est suite à cette nouvelle stratégie de soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, décidée dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, que l'année 2019 sera proclamée année de l'exportation, annonçant ainsi la mobilisation de tous les acteurs économiques à se positionner sur les marchés à l'international». La foire de la production nationale sera marquée cette année par l’enthousiasme des exposants, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, marquée par une amélioration progressive. Il convient de rappeler, qu’au cours de ces cinq dernières années, les entreprises ont souffert à des degrés divers de ce qu’il convient d’appeler un passage à vide, mais le secteur de l’industrie repart désormais avec de bonnes perspectives, notamment dans ses relations avec les marchés extérieurs. Les mesures et les réformes mises en œuvre dans ce sens commencent à donner des fruits pour les entreprises ayant joué le jeu. Et les efforts consentis pendant la période plus difficile payent désormais. Après 3 années grevées par d’importants reculs dans les ventes, les entreprises semblent aujourd’hui prêtes à engranger à nouveau du chiffre d’affaires. Les dernières statistiques d’exportation hors hydrocarbures confirment cette tendance haussière des exportations. Le volume des exportations hors hydrocarbures prévu atteindrait à la fin de cette année les 3 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé le chef du bureau de promotion du commerce extérieur auprès du ministère algérien du commerce, Farouk Hamdaoui. «Le volume des exportations a connu une évolution cette année comparativement à l'année dernière où près de deux milliards de dollars ont été enregistrés», a déclaré le responsable qui a ajouté «qu'au huit premiers mois de l'année en cours, les exportations ont dépassé les 2 milliards de dollars et devront atteindre 3 milliards à la fin de l'année». Un résultat directement lié aux mesures de facilitations fiscales et douanières instaurées, dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce pour l'instauration d'un climat propice à l'exportation, l'appui à la compétitivité des produits algériens sur les marchés étrangers, l'établissement d'un guichet unique pour faciliter les procédures douanières et le transit des marchandises à travers les ports. A cela vient s’ajouter le projet en cours du Fonds de promotion des exportations dont la préparation du dossier est confiée à une équipe d'experts par le ministère du Commerce. Ce Fonds joue un rôle important dans l'accompagnement des exportateurs et des opérateurs économiques désireux de prendre part à des événements économiques à l'étranger, des expositions et des salons, notamment. Cela dit, sur 1 million de PME opérationnelles à l'échelle nationale, seulement 10 % se sont orientées vers l'exportation, ce qui veut dire clairement que ce taux reste faible et en deçà des ambitions affichées. Mais grosso modo, ces chiffres traduisent quand même la meilleure progression par rapport aux années précédentes. Il faut dire qu’un nombre important d’entreprises devraient s’engager davantage sur l’amélioration de leur compétitivité pour pouvoir gagner des parts de marché, surtout que les yeux sont tournés, désormais, vers l’Afrique. Pour progresser et après avoir consenti de sérieux investissements pour se faire une place sur le marché africain, beaucoup d’entreprises s’intéressent de plus en plus aux débouchés qu’offrent les pays africains, certaines ont commencé d’ores et déjà à faire un travail de fond, ces derniers temps dans cette région du monde. Et la foire du commerce interafricain est tombée à pic pour soutenir cet effort. A vrai dire, la foire de la production nationale est en phase aussi d’amélioration au regard des nouveautés, grâce à une forte présence d’entreprises spécialisées et fabricants des produits de qualité comme dans l’industrie agroalimentaire et autres produits électroniques et de l’électroménager, pour ne citer que ces segments en plein croissance. D’autres secteurs progressent peu à peu et s’invitent dans les halles de la Safex pas pour exposer simplement, mais pour s’imposer comme des entreprises proposant des produits de qualité. Du reste, les organisateurs s’attendent à une affluence record du public, en raison de la popularité de cette manifestation exceptionnelle qui se présente comme une occasion de découverte. Tout cela sans compter les stands et la mise en avant des produits du terroir. Autant de produits qui peuvent piquer la curiosité des badauds et assurer la satisfaction du plus grand nombre.

Farid Bouyahia