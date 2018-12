PÃ©trole : Tendance baissiÃ¨re

En dépit des engagements de l’Opep et ses partenaires, dans la déclaration de coopération, de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour à partir de janvier 2019, pour préserver un niveau adéquat des prix, le marché pétrolier replonge dans l’incertitude. Après avoir enregistré une remontée de 5 %, à un peu plus de 61 dollars le baril à l’issue de la rencontre de l’Organisation et ses alliés, en début de ce mois-ci, les cours ont repris, dès mardi, une courbe à la baisse pour descendre au-dessous des 60 dollars, le Brent affichant, hier, 58,24 dollars le baril. Ces derniers se sont encore orientés vers une tendance à la décroissance, les deux principales références mondiales de l’or noir se négociant au plus bas depuis septembre 2017. «Les cours du brut ont succombé aux tendances baissières alors que les investisseurs évaluent la hausse des niveaux de production de pétrole de schiste américain et la faiblesse des perspectives économiques après 2018», écrit Zonebourse. Com, le média financier, relayant une analyse du cabinet Phillip Futures.

La même source ajoute qu’ «avec la hausse des stocks mondiaux, la possibilité de faiblesse de la demande de brut, la route de la guérison paraît en cette fin 2018 extrêmement obscure». Selon d’autres experts repris par le site, «dans un marché déjà fragile, tout signe allant dans le sens d'un ralentissement de la croissance dans les mois à venir pèse sur les perspectives de demande en brut». L’optimisme qui a suivi le conclave de l’Opep et ses partenaires laisse place, aujourd’hui, à un certain scepticisme, à un moment où «la confiance des marchés demeure extrêmement délicate dans un contexte d'incertitudes économiques, alors que les investisseurs envisagent une baisse de la demande de brut au-delà de 2018», souligne encore une source du cabinet Phillip Futures. Aussi, les acteurs du marché s’interrogent si les niveaux de baisse de la production décidés par l’Opep et ses alliés sont réellement suffisants pour enrayer la chute des cours, et la surabondance de Brent sur le marché mondial, sachant que les barils de Brent et de WTI ont déjà perdu plus de 30% de leur valeur en deux mois (octobre-novembre). Se pose aussi la question sur la capacité du cartel pétrolier à faire respecter l’engagement pris début décembre, face à l’importance des extractions d'or noir aux Etats-Unis et au risque de non-respect de l’accord de réduction par l’Arabie Saoudite et la Russie, les deux plus grands producteurs de pétrole.

Il ressort des différentes analyses d’experts et de stratégistes que les marchés demeurent « confus et recherchent une orientation claire pour le moment», comme l’admet Daniel Hynes (Australia and New Zealand Banking Group).

D. Akila