Remembrement, non-exploitation des terres attribuÃ©es, petites et moyennes exploitationsâ€¦ : Le foncier agricole fait dÃ©bat

Quels enjeux d’équité et d’efficience pour les grandes attributions foncières ? Quel devenir pour les terres attribuées, mais non exploitées ? Comment promouvoir le remembrement face au problème du morcellement foncier ? C’est autour de ces problématiques, et tant d’autres, que des chercheurs et universitaires ont débattu, hier, autour d’une table ronde tenue à l’École nationale supérieure d’agronomie à Alger.

Tout de go, le Pr. Ali Daoudi, directeur de la post-graduation et de recherche scientifique à l’Ensa a évoqué les politiques foncières engagées depuis le début des années 1980, qui ont mis la focale, dans le Nord du pays, sur la redéfinition des droits sur les terres agricoles publiques, et, en zones arides, sur l’affectation des terres du domaine privé de l’Etat. Relevant le manque d’initiatives pour réglementer le foncier des terres privées, l’agroéconomiste souligne la tendance actuelle portant les grandes firmes, précisant que l’Etat n’a jamais négligé la mise en valeur des petites et moyennes exploitations. Pour l’universitaire, il est temps d’envisager une «nouvelle génération de politiques foncières où les marchés fonciers, reconnus et régulés, contribueraient à la réallocation des terres agricoles, qu’il s’agisse des anciennes terres privées (melk), des terres publiques privatisées ou des terres publiques dont l’usage est privatisé». Revendiquant la fluidification du marché de l’achat-vente des terres privées, le Pr. Daoudi dira que «l’indivision semble être un véritable frein» à l’exploitation des terres du secteur privé —essentiellement localisées dans le Nord du pays— et à leur transfert à travers l’achat-vente. La prise en charge de ce problème nécessite, selon lui, que soit produite une connaissance de la gestion foncière intrafamiliale dans les contextes d’indivision, et des modalités effectives de sortie de l’indivision et de leur coût. Et d’envisager, plus tard, des mesures facilitant la sortie de l’indivision à moindre coût. «De telles dispositions favoriseraient les transferts marchands, y compris intrafamiliaux, pour une meilleure valorisation productive des terres agricoles», explique-t-il. Quant à Sid Ahmed Ferroukhi, chercheur et ancien ministre de l’Agriculture, il estime nécessaire de définir la taille desdites «grandes» attributions foncières. S’il ne s’oppose pas à ce qu’il qualifie d’«exploitations XXL», il préconise de prendre en considération, outre la taille, les aspects liés à leur durabilité et la manière leur permettant de devenir une locomotive pour les autres exploitations. Constatant, à propos, de l’arbitrage des ressources globales, que l’agriculture «a toujours été défavorisée, avec très peu de ressources attribuées de manière prioritaire», M. Ferroukhi indique que la meilleure année en termes de subventions, le secteur a consommé, à l’intérieur, 30 milliards de dinars. De son côté, Mahmoud Belbdjaoui, agriculteur et membre du conseil d’administration du Conseil national d’agriculture, a attiré l’attention de l’assistance sur le foncier se trouvant au Nord «sujet à la désertification qui avance, à l’urbanisation et une érosion accentuée par la diminution de la fertilité des sols». Rebondissant sur les terres attribuées mais non exploitées, les experts ont souligné que sur 2 millions d’hectares, seuls 600.000 ont été réellement mis en valeur, préconisant, entre autres, d’améliorer le ciblage dès le départ de l’attribution, et laisser le marché réallouer, après, les droits sur le foncier et, pourquoi pas, aller vers des bonifications des crédits sur le foncier.

Fouad Irnatene