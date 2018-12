SÃ©if : JournÃ©e dâ€™Ã©tudes sur la lutte contre la drogue

« Prévention contre les dangers de la drogue en milieu scolaire et chez les adolescents » : C’est le thème de l’imposante journée d’étude qui s’est tenue à la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif à l’initiative de la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle constitue un sujet d’actualité et s’inscrit dans une dynamique tendant à lutter contre tous ces fléaux qui ne sont hélas pas sans affecter notre jeunesse et faire l’objet d’actions intenses menées au quotidien par les services de police relevant de la sêreté de wilaya, ceux de la gendarmerie nationale dans la lutte implacable qu’ils livrent à ce phénomène , marquée régulièrement par des arrestations et des saisies de Kif traité et de comprimés psychotropes.

Dans une salle comble où en présence des corps de sécurité, des directions directement impliquées dans la lutte contre ce phénomènes notamment l’éducation, la jeunesse et les sports, la DAS et le secteur des affaires religieuses ainsi que le mouvement associatif et les cellules de proximité, les intervenants n’ont pas manqué de souligner l’impact de tels fléaux et la nécessité d’œuvrer ensemble pour mettre fin à ces dangers auxquels sont exposés nos jeunes.

Le représentant de la sûreté de wilaya citera l’exemple récent de l’arrestation de 4 dealers parmi les étudiants de l’université El Hidhab Setif 2 .

Les intervenants ne manqueront pas de souligner que la gestion d’un tel phénomène étranger à notre société n’est pas seulement celle des services de sécurité mais de l’ensemble des acteurs de la société, de chaque citoyenne et chaque citoyen qui ont également à charge de lutter et de dénoncer de telles situations qui peuvent être dramatiques pour nos enfants et ne pas hésiter à appeler les numéros verts qui sont gratuits.

Lla mission incombe également aux parents dans le suivi et l’accompagnement de leur progéniture au moment où des psychologues et des psychiatres n’hésitent pas à faire montre d’exemples vécus et peu enviables que produisent les effets des psychotropes et autres types de stupéfiants dont le représentant du secteur des affaires religieuses ne manquera pas de souligner la dangerosité ,au sein des couches fragiles et s’attarder sur les recommandations de l’islam qui interdit la consommation , le transport et la consommation de tels produits.

A cette occasion un film documentaire de Said Oulmi et de l’office national de lutte contre la drogue intitulé « Au cœur de la drogue, ces commerçants de la mort » a été projeté.

F . Zoghbi