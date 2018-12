Education environnementale : Un enjeu de taille

L'homme est un acteur stratégique dans la préservation ou même la dégradation de l'environnement. C'est connu, l'activité et les comportements de celui-ci influent positivement ou négativement ­— c'est selon — sur les ressources naturelles, la qualité de vie, au même titre que les récoltes agricoles et la bonne santé de notre économie, ainsi que notre état de bien-être physique, cela va de soi.

Cette relation d'indissociabilité entre la nature et les autres aspects, incarnée par le sort de nombreuses espèces végétales et animales qui ont disparu, tout comme la qualité de l'air qui remplit nos poumons ainsi que les maladies respiratoires d’ailleurs, de plus en plus fréquentes, ne peut que renvoyer à l'importance d'observer une halte pour redresser nos comportements et remédier les dégâts causés à l'environnement, sciemment ou inconsciemment. Rectifier le tir, c'est possible. C'est même vivement recommandé de nos jours. Il ne s'agit plus de question superflue à soumettre à débat, mais d'un sujet crucial à prendre au sérieux pour la simple et unique raison qu'il y va de notre santé, du devenir carrément de notre planète qui présente déjà des signes avant-coureurs d'un malaise profond. Se ressaisir aujourd'hui doit passer inévitablement par l'instauration de la culture de «Tous unis pour sauver la planète». Comprendre que s’intéresser ou s’occuper de ce qui se passe autour de nous, y compris sur le plan environnemental, n’est certainement pas du seul ressort d’un organisme ou d’une institution, mais plutôt l’affaire de tout le monde. Les adultes comme les petits, l’instruit comme le profane, peuvent jouer un rôle pour freiner la dégradation de l’environnement, devenue de plus en plus préoccupante à plus d’un titre. L’enjeu de l’éducation et de la sensibilisation aux problèmes de l’environnement n’est plus à démontrer. On ne né certainement pas avec ce penchant pour ce qui relève de l’écologie. C’est un fait, la relation «homme/nature» s’apprend et se transmet aussi de père, et de mère aussi, en fils. Parfois même de voisin en voisin, par le fait de la socialisation.

Semer les graines de « se passionner » pour l’environnement



Ce n’est un secret pour personne, la famille est un terreau très fertile pour cultiver les bonnes valeurs et les bons gestes chez un enfant. Cela s’applique à tous les domaines sans exception, y compris pour que l’enfant se rapproche de dame nature qui commence, certes, par un petit et insignifiant geste, comme ne pas jeter un bout de papier par terre, lequel se développe pour se transformer en conviction de l’importance de l’hygiène dans notre vie de tous les jours. Aujourd’hui, investir dans le facteur humain ayant une grande part de responsabilité dans la pollution, la disparition de nombreuses espèces végétales et animales, l’amenuisement des ressources en eau, l’avancée du désert ou encore les changements climatiques aux conséquences dramatiques qui menacent la planète-terre, devient un impératif, à l’heure où les écosystèmes ne cessent de subir de lourds préjudices, causés à l’environnement par des comportements inadmissibles.

Il est temps de comprendre que la protection de l’environnement n’est pas un devoir imputé aux associations, bien que celles-ci aient un rôle essentiel dans la protection du milieu dans lequel nous évoluons. A l’heure de la perforation de la couche d’ozone et des problèmes qui en résultent, chacun est interpellé pour apporter sa contribution à la réhabilitation de l’environnement qui devrait être hissée carrément au rang de besoin vital afin de mieux vivre. Il existe actuellement près de 1.000 associations à vocation écologique qui activent en Algérie, au niveau local ou national.

Mais ces dernières ne peuvent, en aucun cas, prendre en charge toutes les questions en rapport, encore moins redorer le blason de l’environnement sans l’adhésion du simple citoyen à cette cause.

En d’autres termes, tout le monde doit jouer le jeu pour aboutir à cet objectif.



La sensibilisation passe par l’école



La préparation du futur, peut-être même du meilleur militant de la cause environnementale, se fait dans les «laboratoires» des lieux du savoir, appelés également à prôner les valeurs de la salubrité et du respect de l’arbre qui nous procure l’ombre et l’oxygène, la protection de l’environnement de manière générale. Aujourd’hui, c’est un fait, l’intégration de cette notion dans les manuels scolaires est plus que nécessaire pour former de bons élèves, pas seulement en mathématiques ou en grammaire et en orthographe, mais également en termes de connaissances écologiques, à même de leur apprendre comment se comporter avec l’environnement et surtout lui être redevable pour toutes les richesses dont nous puisons. Aujourd’hui, on assiste à un regain d’intérêt de la question écologique dans nos écoles, avec la création de clubs verts et des leçons dédiées à ce dossier. néanmoins, ceci demeure insuffisant et gagnerait même à être renforcé par un côté pratique et des sorties sur le terrain et des visites régulières à des sites naturels pour que la protection de l’environnement sorte de la théorie au terrain, et pourquoi pas devienne un geste quotidien, pour ne pas dire un réflexe.

Samia D.