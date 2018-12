Lâ€™Entrefilet : DÃ©poussiÃ©rage

Il y a quelques jours, la direction de la culture et le service de protection du patrimoine de la wilaya de Chlef ont révélé le contenu du dossier qu’ils ont ficelé aux fins d’inventaire et de classification. Il s’agit de cinq nouveaux sites archéologiques de grande importance : «Dar El Kadi» de la commune de Medjadja, du cimetière phénicien de Ténès, du fort romain de la commune de Benairia, la région Aissaoua de Boukadir et le site archéologique «Sekassik» de la commune d’Oued Fodda.

Il est vrai que ces derniers temps, un intérêt accru s’est révélé quant à la quantification des sites archéologiques et historiques à travers le pays. Un vrai sursaut qui donne matière aux scientifiques d’établir (ou rétablir) les vérités historiques. A travers plusieurs wilayas, le temps est au dépoussiérage et au déblayage d’une histoire millénaire. Les laboratoires de recherche ont fort à faire et pour longtemps. Ainsi, et comme pour notre histoire contemporaine, nos scientifiques, dans tous les domaines, contribueront à graver, d’une manière indélébile et irréversible, le vécu de nos aïeux à travers la longue histoire de cette terre.

K. Morsli