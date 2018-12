Dimajazz de retour Ã  Constantine : Savoureuse prestation

La 15e édition du festival international Dimajazz a été ouverte mardi soir au Théâtre régional de Constantine Mohamed Tahar-Fergani sur une savoureuse prestation de Karim Ziad et de son orchestre. Accompagné de Michel Alibo (Basse), David Aubaile (claviers), Acao Irving (saxophone) et Nenad Gajin (guitare), Karim Ziad a étrenné des plus belles des manières ce 15e festival international de jazz de Constantine métissant les rythmes maghrébins à un jazz raffiné, le tout plaisamment agrémenté par des chants arabes et berbères. La bande de Karim Ziad, croisant les sonorités modernes et traditionnelles, a été accueillie par des tonnerres d’applaudissements à chaque début de morceau, ce qui contribua à «chauffer» encore plus le public du Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani, visiblement ravi de renouer avec le festival Dima jazz après deux ans «d'interruption involontaire». «Constantine», «Andalousi», «Ifrikya» et autres morceaux d’un répertoire que le public semble connaître et apprécier ont été interprétés avec beaucoup de brio, de virtuosité et de style. La première partie de la soirée a donné lieu à un conte musical superbement interprété par le duo Faycal Bellatar et Labib Benslama.