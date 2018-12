Datte Â« Deglet Nour Â» et littÃ©rature : maintes fois chantÃ©e

L'ouverture, samedi dernier, de la 4e édition du SIDBA (Salon international de la datte de Biskra), en présence de plus d’une centaine d’exposants nationaux et étrangers, a permis une fois de plus de donner à voir les multiples variétés de dattes algériennes, dont la fameuse «Deglet Nour» (doigt de lumière) et la datte blanche, ainsi que les dérivés de ce fruit — miel, confiture, vinaigre et farine— et du palmier —couffins, cordes, meubles—, donc autant de variétés exposées durant ce salon.

Si l'objectif de cette manifestation —qui n’est pas seulement économique— consiste, comme l’ont assuré les organisateurs, à promouvoir et mieux placer à l'international les produits de la phoeniciculture nationale, ce n’est là, au fond, que justice rendue pour un produit d’origine foncièrement algérienne et pour cause : Biskra, entre autres atouts, est une région notoirement connue pour être celle qui possède l'une des plus belles palmeraies, voire la plus belle palmeraie du pays. Et peut-être même, par extrapolation, l’une des plus belles palmeraies du monde : celle, précisément, de Tolga, bourgade tout aussi connue pour sa fameuse variété de dattes, la «Deglet Nour».

Alors, puisqu’on parle de Tolga et surtout de cette datte de renommée mondiale, autant dresser, à travers quelques écrits littéraires du grand cru, le portrait de son «géniteur», autrement dit celui que l'on considère, dans le Sud algérien, comme le plus «humain» des arbres, en l’occurrence le palmier-dattier («phoenix dactylifera»).

Hé oui, à Tolga comme à la station expérimentale d’Ain-Benoui (sortie ouest de Biskra vers Alger), on aime à répéter que le palmier-dattier doit être traité comme un être humain. «N'a-t-il pas une tête que l'on ne peut couper sans qu'il meurt ? Des membres qui ne repoussent pas ?», s’interroge Emile Dermenghem (in «Le pays d’Abel», Gallimard 1960, p.134). On l'aime de répondre si bien à ce que l'on fait pour lui. Non seulement, dit-on dans la région, il nourrit ceux qui le soignent, mais il rend le bien pour le mal : «Jetez-lui une pierre, il vous envoie des dattes». De la variété «Deglet Nour», plus exactement. On le préserve, en certains cas, du mauvais œil, en suspendant à son tronc un crâne de dromadaire, un tibia de mulet, une vieille marmite trouée. Celui qui s'obstine à mal produire est symboliquement menacé : on fait semblant de se préparer à le couper.

On ne se décide donc à abattre un palmier que s'il est vraiment malade, irrécupérable ou cassé par le vent. Car là où il pousse, il participe à l'amour des hommes et à la louange à Dieu. Le murmure du vent dans ses palmes, observe-t-on, est une glorification du Maître des mondes. Certains sont sacrés, marabouts, ornés de chiffons votifs, encensés. «Quand on abat un palmier mâle, relève Emile Dermenghem (idem), on place sur les femelles voisines, ses épouses, quelques unes de ses feuilles pour atténuer leur chagrin.

Ces amoureux sont ombrageux ; pour atténuer les crises de jalousie, —sans doute aussi pour des raisons plus techniques— on prend soin d'espacer les plants de cinq à dix mètres». Particulièrement au printemps qui, dans l'oasis, est rempli d'un travail joyeux, sous le signe de l'amour cosmique qui épanouit les fleurs et fait tourner les étoiles. Cet amour cosmique est rattaché au principe unique de la piété musulmane : «La prière et le salut d'Allah sur notre Prophète Mohamed, chante-t-on en cœur. Palmier, tu es le palmier d'Allah. Le «chitane» (Satan), qu'Allah le maudisse ! Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Je cherche un refuge auprès du Seigneur des mondes contre Satan le lapidé. Le palmier est le palmier du Seigneur...O Dieu ! Féconde-le et fais-le fructifier. Dans ta générosité ne le frustre pas de tes dons... Fais-moi vivre, mon Dieu, pour que je puisse manger de ses fruits !» (Emile Dermenghem, idem)

Le plus « humain » des arbres

Aussi strictement adapté à l'oasis que le chameau au désert, le palmier est également étrange et archaïque. Avec ses espèces d'écailles, ses fûts cylindriques immobiles et ses touffes échevelées, il a quelque chose d'antédiluvien, de carboniférien.

Ses feuilles tamisent la lumière éclatante du soleil d'une façon qui n'appartient qu'à elles seules. Il est mâle (doukar) et femelle (nakhla) comme l'homme. Il a un cœur. Ses palmes ne repoussent pas plus qu'un membre coupé. Il n'est adulte et ne donne des fruits que vers la dixième-douzième année.

«Seul habitant des limites dernières ! / Il n'est plus de moissons, plus de maisons, / Plus rien ici ne respire et n'espère, / Que le palmier debout sur l'horizon / Et par-delà, tout se tourne en lumière», écrit à son propos le poète italien Lanza Del Vasto (in «Le chiffre des choses»). Et, s'adressant plus particulièrement à l'arbre : «...Ton cœur d'écaille explose en un vert jet. /Arbre de gloire, et ce plumet léger /Cache ton miel et l'huile de tes moelles. /Ta tête d'astre est un panier chargé. /Le fruit descend du centre de l'étoile...»

Paul Valéry, poète français, lui consacre des stances tout aussi éloquentes : Est-ce dû à cette sorte de douce terreur, ce silence plein de richesses, cette paix presque attrayante, cette immobilité des palmes qui peuvent devenir une chevelure tragiquement agitée quand souffle la tempête de sable ? Ecoutons-le :

«Autour d'une même place / L'ample palme ne se lasse / Des appels ni des adieux. / Qu'elle est noble ! Qu'elle est tendre ! / Qu'elle est digne de s'attendre / A la seule main des Dieux !...» / «...Patience, patience, / Patience dans l'azur ! / Chaque atome de silence / Est la chance d'un fruit mûr !»

On ne peut mieux dire d'un arbre dont le fût, long de quinze à trente mètres, évoque les colonnes des cathédrales et des temples égyptiens : «A quoi bon rêver, écrit à juste titre Emile Masqueray qui a séjourné dans la région, des temples de l'Egypte et des cathédrales du Nord ? Je suis là devant le modèle de toutes les architectures que les artistes de tous les temps ont imaginées pour emprisonner une idée divine».

Pour en revenir aux dattes proprement dites, celles de Laghouat sont tout aussi bonnes à l'échelle nationale, mais elles ne valent pas les dattes du M'zab, plus au Sud, encore moins celles de Tolga, de l'oued Ghir et du Souf. Contrairement à celles de Biskra, elles sont plutôt mollasses, fadasses et ne se conservent pas. On n'y connait ni la prestigieuse «Deglet Nour» ni la populaire et précieuse «Deglet Ghar» qui, comprimée avec ses noyaux, dans des sacs de toile, s'exporte très bien. Au même titre d'ailleurs que la «Deglet Nour».

Le 4e salon international de la datte de Biskra se tient jusqu'au 20 décembre 2018.

Kamel Bouslama