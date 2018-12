Festival de la musique andalouse et des musiques anciennes Ã  Alger : Concert algÃ©ro-espagnol

La 13e édition du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes s’est ouverte, mardi soir, pour huit jours de récitals andalous. Un programme riche, avec la participation de pas moins de treize pays.

En effet, c’est devant un public nombreux à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh que le coup d’envoi de la 13e édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes a été donné, dans la soirée du mardi, par le ministre de la culture, M. Azzedine Mihoubi, en présence de plusieurs hauts cadres de l’Etat, du commissaire du Festival, Aïssa Rahmaoui, et de représentants diplomatiques accrédités en Algérie. Cette soirée inaugurale du festival a été entamée par la projection d’une vidéo retraçant l’histoire de la musique andalouse. Animée dans sa première partie par le rossignole du hawzi Hamidou et par la troupe espagnole Zyriab Calo dans la seconde partie, cette soirée d’ouverture a été labellisée algéro-espagnole. Venue nombreuse, l’assistance a été charmée par la prestation des plus attendues de Hamidou qui a donné le la de la soirée. Jetant ainsi les présents dans une tornade de mélodies inouïes avec les chansons «Ana alladhi biya», en enchainant avec le titre «Ya Lawn El Aassal» dans le genre Neqlab ou encore la chanson «Hal tara man naâchaq». Composés de jeunes, de familles ou encore d’enfants, les fans de cette grande icône de la musique traditionnelle l’a longuement applaudit pour son excellente prestation, son talent et sa bonne vivacité qui ne cessent de s’accroître. Lors de cette première soirée, les mélomanes ont pu découvrir, pour la première fois sur scène, l’ensemble espagnol Zyriab Calo. Venu de Grenade, ce groupe d’artistes espagnols est composé de poètes et de chercheurs spécialisés dans le dialogue musical des deux rives. Ils ont embarqué les présents de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah dans un voyage au-delà de la méditerranée, sans bagage et sans passeport. Fusionnant les traditions du flamenco des racines, qui se mêlent avec l’héritage musical arabo-andalous, ils instaurent ainsi un dialogue enrichissant entre les deux cultures, tout en mettant en valeur le patrimoine gitan.

Cette double fusion est traduite par le mélange d’instruments authentiquement flamenco, comme la guitare, avec le Oud (luth) comme instrument mélodique ou le timbre suggestif dans la combinaison des voix de l’andalous avec le chant flamenco, qui renforcent la profondeur et la spiritualité des deux traditions.

Le groupe a entamé son show en douceur, en interprétant «Darjat Istihlal» et la chanson «la danse de Gharnata». Ils entameront ensuite avec un brassage entre le Oud et la guitare pour interpréter «nostalgie» et «la Romba». Très charmés, les présents ont fortement salué les Zyriab Calo, par des applaudissements des plus nourris et des youyous qu’on entendait ici et là. Dédié à la période médiévale, ce festival, qui se tient du 18 au 25 du mois en cours, est placé sous le signe de «Music and Peace, vivre ensemble en paix». cette nouvelle édition se caractérise, comme à l’accoutumée, par une programmation des plus riches et une itinérance de quelques-uns de ses concerts à travers certaines wilayas du pays.

Ainsi, durant une huitaine de jours, les spectateurs pourront découvrir des artistes et des ensembles musicaux venant de 13 pays, aux côtés de l’Algérie, pays organisateur. Parmi ces derniers, citons, entre autres, l’Espagne, la Turquie, le Liban, la Suède, la Grèce, le Sénégal, la Hongrie, l’Argentine, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. L’Algérie, pour sa part, brillera avec la prestation de grands artistes et d’associations de musique andalouse de référence, dont Hamidou, Hamdi Benani, Nouri Koufi, Ptit Moh, Hasna El-Bacharia, Souad Asla, Lamia Aït Amara, ainsi que les associations andalouses, El Djazira de Kouba, Nassim El-Andalouse, de Tlemcen, et Dar El-Gharnatia, de Koléa.

Les pays invités devront présenter des programmes de musiques traditionnelles datant du moyen âge et exécutés avec des instruments anciens, fruit des influences entre les différentes cultures méditerranéennes.

Sihem Oubraham