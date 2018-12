Grand angle : ClÃ©s de la paix contre hache de guerre

La crise s’installe progressivement aux Balkans. Le Parlement du Kosovo a déclenché le 14 décembre le processus de transformation de la Force de sécurité en armée du Kosovo, pour affirmer sa souveraineté, suscitant, ainsi, le courroux de l’opinion serbe et de sa classe politique. Belgrade évoque un acte de provocation et de menace pour la paix. Le commandant en chef de l’armée serbe, le général Milan Mojsilovic, n’a, en tout cas, pas mâcher ses mots en affirmant haut et fort que «l’armée serbe est prête à répondre à tous les défis». Près de vingt ans après la guerre au Kosovo, la Serbie ne reconnaît toujours pas son indépendance et le considère comme partie intégrante de son territoire. La presse de Belgrade n’est pas en reste. Plusieurs titres affichaient en une des titres hostiles du genre «Haradinaj (le Premier ministre du Kosovo) veut la guerre…». Mais, pour nombre d’observateurs, la démarche de Pristina ne pouvait se faire sans l’aval de certaines puissances. Pour eux, le feu vert de Washington, de Londres et de Berlin paraît plus qu’évident. Ces trois pays ont salué l’initiative, rejoints d’ailleurs par la France, qui a appelé à la poursuite du dialogue sur la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. Alors que pour Moscou, la décision sur la transformation des forces de sécurité du Kosovo en armée régulière est non seulement «illégitime», mais constitue «une violation gravissime» de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Onu et «menace la paix dans la région». Le renforcement des rhétoriques belliqueuses des deux côtés risque de rendre encore plus difficile une reprise de dialogue sur la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, sous les auspices de l’Union européenne. Ce dialogue est au point mort depuis que le Kosovo a décidé de taxer les produits serbes à hauteur de 100 %. Il est également brouillé par les idées d’un éventuel partage du Kosovo ou d’un «échange des territoires», lancées récemment par les présidents serbe et kosovar, Vucic et Thaçi. Quant à l’Otan, dont les soldats sont déployés au Kosovo depuis 1999, tout en dénonçant la décision du Kosovo, a averti qu'il va «réexaminer» le niveau de son engagement dans ce pays. Sans donner plus de détails, l’alliance a tout de même préféré aussi ménager le chou et la chèvre, considérant par ailleurs que la création de l’armée du Kosovo aurait dû «se faire plus progressivement». la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu, prévue lundi dernier, demeure une simple formalité, car les clés d’un apaisement sont désormais entre les mains de Moscou et de Washington.

M. T.