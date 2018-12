Liban : Le nouveau gouvernement bientÃ´t formÃ©

Le directeur de la Sûreté générale libanaise, Abbas Ibrahim, a affirmé que le nouveau gouvernement sera bientôt formé au Liban, ont rapporté les médias locaux. M. Ibrahim a tenu ces propos, après avoir discuté avec six députés sunnites indépendants de leur représentation au sein du nouveau gouvernement, a rapporté la chaîne de télévision Murr TV (MTV). «Nous sommes sur la bonne voie. Nous assisterons à la formation d'un nouveau gouvernement très prochainement si nous ne rencontrons pas d'autres obstacles», a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. Par ailleurs, Kassem Hachem, un des six députés sunnites indépendants qui demandent à être représentés au sein du gouvernement, a également fait savoir, dans une interview télévisée sur MTV, que la formation du gouvernement se fera avant Noël. Depuis les élections générales,qui se sont déroulées en mai dernier, les premières au Liban en près d'une décennie, la formation du gouvernement libanais a été à maintes reprises reportée, en raison des différends entre partis politiques quant à leur représentation au sein du nouveau gouvernement. Le dernier obstacle concernait la représentation des six députés sunnites indépendants au sein du gouvernement, qui a été notamment rejetée par le Premier ministre désigné Saâd Hariri. M. Hariri a estimé que les six députés sunnites n'avaient pas le droit d'être représentés, car ils ne faisaient pas partie d'un bloc parlementaire unifié.