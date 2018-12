Arrivage dâ€™une cargaison de phosphate sahraoui en Nouvelle ZÃ©lande : Les Amis du peuple sahraoui manifestent

Les Amis du peuple sahraoui en Nouvelle Zélande ont organisé une manifestation, pour dénoncer l'arrivage d'une cargaison chargée en phosphate sahraoui, à destination de la ville de Dunedin au sud de la Nouvelle Zélande, lançant des slogans revendiquant l'arrêt de ce «vol et de ce crime». Les manifestants se sont rassemblés devant le navire arrivé au port en début de semaine en cours, tout en scandant des slogans contre le pillage des richesses sahraouies, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «arrêtez le vol», «nous vous avons pris en flagrant délit», affichant également des photos de militants sahraouis et portant des pancartes «nous exigeons de la Nouvelle Zélande qu'elle cesse de voler notre avenir». Le navire Triton Folk venait du port de la ville occupée d'El-Ayoune, transportant à bord, quelque 53.000 tonnes de phosphates, d'une valeur de 7 millions USD, importée illégalement par la société «Ravensdown», a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS). Le représentant du Front Polisario en Australie, Mohamed Fadel Kamal, cité par l'agence, a saisi, par écrit, le directeur exécutif de la compagnie, en vue de «mettre un terme à son implication dans le pillage systématique des richesses» du peuple sahraoui. Par ailleurs, un film-documentaire, intitulé les Vents de la résistance, du réalisateur canadien Josh Cambel, relatant la résistance du peuple sahraoui et l'implication d'une compagnie canadienne dans le pillage du phosphate sahraoui, avec la complicité de l'occupant marocain, a été projeté, mercredi, dernier, à Dunedin en Nouvelle-Zélande, a rapporté la même source. La projection du film a été rehaussée par la présence d'un nombre d'amis du peuple sahraoui qui ont réaffirmé leur disposition à «exercer davantage de pression sur les compagnies néo-zélandaises pour les dissuader de piller les richesses du peuple sahraoui».