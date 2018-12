RÃ©solution du conflit israÃ©lo-palestinien : Lâ€™ONU dÃ©plore le manque dâ€™efforts collectifs internationaux

L'envoyé de l'ONU pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov a dénoncé la «dangereuse escalade» en Cisjordanie occupée, et déploré l'absence d'efforts collectifs internationaux pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Devant le Conseil de sécurité, M. Mladenov a mis en garde contre la «dangereuse escalade» des violences en Cisjordanie, se disant alarmé de la hausse du nombre de «mort tragique» de Palestiniens. «Bien que Ghaza ait été la zone plus instable, le risque d'explosion en Cisjordanie s'est également intensifié, au cours des derniers mois», a alerté le coordonnateur spécial. La période récente a été de nouveau marquée par une forte escalade à Ghaza, s'est alarmé M. Mladenov. Au total, 75 Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israéliennes, y compris au cours de manifestations, d'affrontements, de frappes aériennes. Devant les 15 membres du Conseil de sécurité, l'envoyé onusien s'est déclaré préoccupé par l'affaiblissement du consensus international et l'absence d'efforts collectifs pour mettre fin à l'occupation et parvenir à la résolution négociée du conflit israélo-palestinien. «À la fin de 2018, nous sommes loin de toute relance des efforts pour trouver une solution négociée», a déploré M. Mladenov, prévenant qu'«en l'absence d'horizon politique, tous nos efforts collectifs et individuels ne font que contribuer à la gestion du conflit plutôt qu'à sa résolution».

486 Palestiniens arrêtés

Au moins 486 Palestiniens de différentes régions des territoires occupés ont été arrêtés durant le mois de novembre écoulé par les forces d’occupation israéliennes, dont 65 enfants et 9 femmes, indique un rapport mensuel des institutions palestiniennes des prisonniers et des droits de l’homme, repris mardi par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Le rapport a été élaboré par la commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens, le Club du prisonnier, et l’institution Al-Dameer pour le soutien du prisonnier et des droits de l’homme.

Le nombre des détenus palestiniens dans les geôles israéliennes a atteint les 5.700, jusqu’au 31 novembre 2018, selon les institutions, dont 54 femmes et 230 enfants, outre les 482 détenus administratifs. Jeudi et vendredi, le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israéliennes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée est passé à plus de 100 personnes, dont deux députés et un journaliste, selon l'agence Wafa. Octobre dernier, 511 Palestiniens ont été arrêtés, dont 74 enfants et 15 femmes, par les forces d’occupation israéliennes, selon un précédent rapport mensuel des institutions palestiniennes des prisonniers et des droits de l’homme.