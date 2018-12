Menace sur les champs pÃ©troliers de Sharara (Libye) : Washington appelle au retrait des Ã©lÃ©ments armÃ©s

Les États-Unis ont appelé mardi au retrait immédiat et inconditionnel des éléments armés dans la zone des champs de pétrole de Sharara en Libye, marquant ainsi son soutien à l’appel formulé en ce sens par la Mission d’appui des Nations unies en Libye.

Dans un communiqué, le porte-parole adjoint du département d'État Robert Palladino a qualifié ce retrait «de crucial, pour permettre à la production pétrolière de reprendre au bénéfice de tous les Libyens». «Nous exhortons toutes les parties à résoudre leurs différends à travers un dialogue constructif et des moyens pacifistes dans l'esprit de compromis, plutôt qu'à travers les menaces de recourir à la violence», a souligné M. Palladino, rappelant que les installations de pétrole, sa production et ses activités «appartiennent au peuple libyen». «La National Oil Corporation (NOC) et toutes les institutions souveraines de l'État doivent avoir le droit de travailler au nom de tous les Libyens, libres de toute menace et intimidation», a-t-il martelé, notant que les ressources pétrolières libyennes doivent demeurer sous le contrôle exclusif de la société légitime National Oil Corporation et sous la supervision du Gouvernement d'accord national libyen, conformément aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU 2259 (2015), 2278 (2016) et 2362 (2017). «Les États-Unis sont solidaires avec les dirigeants libyens tout en les invitant à poursuivre leurs efforts en vue de réformer la transparence fiscale, renforcer les institutions économiques, améliorer la sécurité et assurer la distribution équitable des ressources du pays, dans le cadre de l'Accord politique interlibyen et le Plan d'Action formulé par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU Ghassan Salamé», conclut le communiqué.