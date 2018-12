Match de classement : Lâ€™ES Tunis prend la 5e place

L’Espérance sportive de Tunis a réussi à décrocher la cinquième place en battant aux tirs au but 6-5 (temps réglementaire 1-1) le club mexicain Chivas Guadalajara lors du match de classement comptant pour le Mondial des clubs, disputé mardi à Al-Aïn (Emirats arabes unis).

Walter Sandoval a ouvert le score sur penalty à la 5e minute et les Sang et Or ont égalisé également sur penalty par l'international algérien Youssef Belaïli (38') qui a raté ensuite durant la séance de tirs au but.

C'est Shamseddine Dhaoudi qui a offert la victoire à l'EST en transformant le dernier essai de la séance de tirs au but. L'ES Tunis avait été battue en quarts de finale, par 3 buts à zéro, par Al-Aïn, représentant du pays organisateur.