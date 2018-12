AthlÃ©tisme : 38e Cross-country de la Soummam, le challenge national Ã  BÃ©jaÃ¯a : Une Ã©tape dÃ©cisive en prÃ©vision des championnats arabes

Le cross de la Soummam, prévu samedi 22 décembre à Béjaia, sera décisif en prévision des championnats arabes de la spécialité qui aura lieu le 05 janvier prochain à Amman, en Jordanie.

Comptant pour le challenge national de cross-country 2018/2019 de la FAA, le cross de Béjaia enregistrera, certainement, la plus forte participation avec les athlètes qui viendront dans l’objectif d’arracher le billet qualificatif pour le rendez-vous arabe.

La DTN, qui a donné son accord de principe pour la participation des nos sélections hommes et dames, conditionne l’engagement de nos athlètes par «une très bonne prestation». Ainsi la DTN tiendra compte notamment du chrono, de la prestation de tout un chacun pour se prononcer. Ainsi rien n’est décidé en définitif, car la DTN qui a supervisé les deux premiers cross à Djelfa et Biskra s’est fait une idée sur des athlètes qui avaient participé et attend le rendez-vous de Béjaia pour se prononcer et sur la participation et sur les athlètes à sélectionner. En ce sens, la concurrence sera rude pour les cadets, juniors et seniors hommes et dames qui tenteront de ne rien laisser pour non seulement gagner mais attirer les regards du DTN, M. Abderahmane Morcli, du DEN, M. Abdelkrim Sadou et de l’entraîneur national en chef du demi-fond, Fetheddine Benachour. Tout en suivant de près les courses pour lesquelles, nos meilleurs, à l’image des militaires, ceux de Bordj Bou Arréridj, de Ain Defla, d’Alger et bien d’autres, sont attendus, ces techniciens prendront en ligne de compte les prestations des athlètes qui se sont distingués à Djelfa et Biskra.

Sur le plan organisationnel, la ligue de Béjaia, connue pour ne rien laisser au hasard, a mobilisé les moyens nécessaires pour faire de ce rendez-vous une véritable fête en mettant les participants dans de très bonnes conditions avant et durant la compétition.

Le parcours d’Acherchour, dans la commune de Boukhelifa, sera le théâtre de la 38e édition du cross-country de la Soummam qui, au fil des années, a été un «voyage» à travers les communes de la wilaya et a vu défiler de grands champions algériens.