Mondial-2030 : La Bolivie, prÃªte Ã  rejoindre la candidature du bloc sud-amÃ©ricain

Le président bolivien, Evo Morales, s'est dit, mardi, prêt à rejoindre la triple candidature Argentine-Uruguay-Paraguay pour organiser le Mondial-2030, lors d'un sommet du Mercosur à Montevideo. Durant son intervention, Evo Morales a proposé de mettre à disposition «deux ou trois départements (boliviens) pour accueillir» une partie des rencontres.

Le chef de l'Etat bolivien a appelé à la tenue «d'un autre Mondial en Amérique du Sud en 2030». Le bloc sud-américain de libre-échange Mercosur regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. La Bolivie est en cours d'adhésion. Le tournoi sera en 2030 le «Mondial du centenaire», un siècle après la première Coupe du monde organisée et remportée par l'Uruguay, qui avait annoncé en octobre 2017 sa candidature conjointe avec l'Argentine et le Paraguay pour 2030. Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a proposé, mi-novembre, au Maroc, une candidature commune Maroc-Espagne-Portugal pour organiser cette même Coupe du monde. En juin, au lendemain de sa défaite face au trio Etats-Unis-Canada-Mexique pour l'organisation du Mondial-2026, le Maroc avait annoncé concourir pour l'édition 2030, sans évoquer la possibilité d'une candidature commune.

La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisagent également une candidature commune pour organiser la compétition, au même titre que le Royaume-Uni et l'Irlande. Fin septembre, l'Union nord-africaine de football (UNAF) avait évoqué l'idée d'une candidature conjointe nord-africaine.