Stade Mohamed-Guessab : Le temple du football sÃ©tifien revivra

Le temple du football sétifien, qu’aura été, de très longues années durant, le stade Mohamed-Guessab, témoin de générations multiples qui ont fait le bonheur de la balle ronde dans la cité d’Aïn El-Fouara, ne sera pas relégué aux calendes grecques, et encore moins fermé éternellement. C’est la décision qui a été prise par le wali de Sétif, Nacer Maskri, à l’issue d’une visite qu’il a effectuée sur ces lieux.

Accompagné du président et des élus de l’APC de Sétif, du secrétaire général de la wilaya et de plusieurs directeurs de l’exécutif, le premier responsable de cette wilaya, qui accordait un intérêt à la mesure de l’histoire de ce stade, de l’impact qu’il a eu sur le developpement du football et de la place qu’il occupe dans les mémoires des Sétifiens, n’a pas manqué de consacrer tout le temps qu’il fallait à cette infrastructure dont les travaux trainent depuis une décennie sans voir le bout du tunnel.

Point par point, jusqu’au moindre détail, la situation qui prévaut à ce niveau sera passée au crible, marquée par des décisions et des échéances tendant à rendre sa superbe à ce stade, inauguré en 1934, qui porte le nom d’un martyr et dont de grands noms, tels que Souna, Djabi Zouaoui, Mokhtar arribi, Rachid Mekhloufi, Abdelhamid Kermali, Koussim Messaoud, Mattem Lounis, Kemicha Khelifa, qui ont fait le bonheur de l’USMS, du Stade Africain sétifien, de l’entente de Sétif et de bien d’autres formations, ont foulé le gazon naturel puis le tuff.

«Nous ne rejetons l’anathème sur personne, c’est une histoire ancienne d’une structure dont les travaux trainent depuis 10 ans», dira le wali qui rappellera aussi : «Cette léthargie qu’avait connue l’APC de Sétif n’a donc pas été sans impact sur ces travaux d’un projet déjà difficile à traiter, puisque pour trouver le bon sol, il a fallu descendre à 8 mètres de profondeur.»

Pour ce faire, le comité de la ville installé a pris la décision de renforcer le bureau d’études par des techniciens, des ingénieurs et des responsables techniques de la wilaya pour bien avancer, et surtout rapidement, sans que l’efficacité recherchée n’en pâtisse.

L’ancienne tribune, qui menaçait ruine avec le temps et l’usure, a été détruite et sera remplacée par des gradins conformes aux normes et solutions techniques préconisées au moment où le terrain de foot, sur lequel il a fallu travailler par couches successives et qui connait des avancées, est prêt à la pose du gazon synthétique qui ne saurait donc tarder. «Nous sommes arrivés à la dernière couche et des instructions ont été données», soulignera le wali qui ajoute que le traitement de la piste, qui n’est pas une priorité, se fera parallèlement.

L’autre décision, non moins importante et qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les sportifs et les citoyens, a trait à l’éclairage qui répondra aux normes professionnelles édictées en ce sens et pas un éclairage d’ambiance. «Le stade Md-Guessab, au vu de son histoire et son glorieux passé, mérite bien une telle action et un avis d’appel d’offres sera lancé dans les prochains jours», soulignera Nacer Maskri en ajoutant : «Nous allons travailler d’arrache-pied pour faire avancer, tous ensemble, ce projet et nous avons bon espoir de voir le bout du tunnel d’ici peu.»

F. Zoghbi