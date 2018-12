Dans la lucarne : Une rÃ©habilitation est nÃ©cessaire

Le sport en général, dans toutes les disciplines, ne peut évoluer d’une manière progressive et surtout linéaire si l’on ne prend pas en considération son cadre légal. C’est même une lapalissade qu’on ne peut ignorer. Le fait est là ! Cela n’est pas l’apanage de l’Algérie, mais de tous les pays qui se respectent et qui ont vu leurs sports évoluer d’une manière plus que remarquable et remarquée. C'est-à-dire leurs disciplines sportives sont dominantes et leur rapportent des «médailles» en nombre suffisant, aussi bien dans les compétitions régionales qu’internationales. C’est là que se situe la fierté d’une nation qui veut montrer à toute la planète sa santé à tous les niveaux et partant, montrer concrètement que tout marche à merveille et que le pays en question est sur la bonne voie. Le sport algérien avait connu des moments intenses et surtout porteurs qui ont été florissants du fait qu’ils nous ont permis d’être vraiment une puissance régionale, et sur le plan mondial, on arrivait avec efficacité à faire des «misères» aux «grosses cylindrées». De plus, et ce n’est pas un leurre, nos sportifs avaient leur mot à dire et ce, quelle que soit la compétition aussi bien en handball, judo, athlétisme (Morceli, Hassiba Boulmerka, Benida Merah) on arrivait à monter sur la plus haute marche du podium presque avec une grande facilité du fait que le travail se faisait sur de bonnes bases et surtout correctement. C’est pour cette raison qu’il n’y avait pas ou peu d’animosité entre les acteurs du sport algérien. C’était vraiment une véritable famille, puisqu’on s’entendait bien et la solidarité était exemplaire et à toute épreuve. C’est ce qui avait mis les jalons de notre sport sur de bonnes bases. Indirectement, on était sur les «bons rails». Une «voie royale» comme dirait l’autre. Il faut admettre que de nos jours, nos performances sportives ont sensiblement baissé sur les plans quantitatif et qualificatif. Les derniers Jeux Méditerranéens, qui ont eu lieu à Tarragone, le montre assez clairement, eu égard à la «maigre moisson». Et cela ne peut que nous faire descendre de notre nuage, nos rêves étant devenus «irréalisables», presque une «chimère». Il faut dire que les «querelles» qui existent au sein de notre mouvement sportif ont dépeint aussi bien sur les résultats techniques de nos sportifs que de la représentativité de nos «cadres» dans les instances internationales et aussi régionales. Et cela ne peut pas nous permettre à l’avenir d’être opérationnels. On risque de nos jours, si l’on ne revoit pas notre législation en vigueur, de retomber encore plus sur les plans régionaux et internationaux. Car, au lieu de travailler comme il le faut en se préparant convenablement où chacun est vraiment à sa place en suivant ses prérogatives à la lettre, on ne respecte rien ou presque. Pire, on risque, à court terme, de vivre une situation sur le plan sportif des plus «dramatiques». Il faut dire que certains spécialistes, lors de l’application de la loi «13-05», ont commis quelques impairs vis-à-vis de certains organes qui sont très importants dans la nomenclature d’une fédération sportive. En effet dans ladite loi, les postes de secrétaire général et le DTN sont transformés d’organes, qui peuvent décider de l’activité de la Fédération, en simples acteurs qui ne font qu’observer. C'est-à-dire qu’ils ne sont que des spectateurs alors qu’ils doivent être la force tranquille de ladite fédération. Cela aura aussi des incidences directes sur la représentativité de nos responsables sportifs dont le nombre «s’amenuise à vue d’œil» dans les instances internationales. De plus, les querelles entre les uns et les autres font que ce sont les algériens eux-mêmes qui empêchent leurs camarades de passer ou de présenter leurs candidatures. On avait vu ce qu’avait «vécu» Berraf dans les élections de l’ACNOA où certains, dont Ahmad Ahmad, avaient tout fait pour avantager la Burundaise, membre du CIO et aussi présidente de la fédération burundaise de football. Il faudra réhabiliter les postes de secrétaire général et aussi le DTN pour que nos fédérations sportives retrouvent des «couleurs», mais aussi redonner à nos sports collectifs et individuels leur notoriété d’antan. La balle est dans le camp des pouvoirs publics.

Hamid Gharbi