Exploit de Ghriss devant la JS Kabylie (2-0)

L'Amel Ghriss, club évoluant en division interrégions de football (Groupe Centre-Ouest), a réalisé un retentissant exploit en battant la JS Kabylie (Ligue 1) sur le score de 2-0 (mi-temps 0-0) en match comptant pour les 32es de finale de la Coupe d'Algérie (2018-2019), disputé mardi à Ghris. Daoudi a été l'auteur du doublé de son équipe qui réalise le plus grand exploit de son histoire en sortant un géant du football algérien, finaliste de l'édition (2017-2018) et auteur d'un palmarès impressionnant sur le double plan national et continental.

Trois paliers séparent la JSK, actuel second de Ligue 1-Mobilis, de l'AB Griss, qui occupe une modeste 10e place au championnat interrégions après 13 journées. Au prochain tour, l'AB Ghriss se déplacera à Sétif pour affronter l'USM Sétif, vainqueur du SA Mohammadia (1-0).



Programme

Aujourd’hui jeudi 20 décembre :

Alger (5-juillet) : RC Kouba - MC Alger (19h)

Vendredi 21 décembre :

Alger (Omar-Hamadi) : AS Sûreté Nationale - CRB Aïn Oussera (15h)

Jeudi 27 décembre :

Lakhdaria : IB Lakhdaria - JS Saoura (14h00)

Constantine : CS Constantine - RC Bougaâ (17h)

Sid Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - MS Cherchell (17h)

Béjaïa (Unité maghrébine) : Olympique Akbou - NA Husseïn-Dey (14h).