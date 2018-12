SÃ©tif : Les 6 clubs en lice honorÃ©s

Pas moins de 6 clubs de football de la wilaya de Sétif, en lice aux 32es de finale de la coupe d’Algérie, ont été honorés, à la veille de ce tour, par le wali Nacer Maskri qui a tenu, à l’occasion, à exprimer ses félicitations aux dirigeants de ces clubs et les encourager à abonder dans cette épreuve populaire qui a de tout temps occupé une place particulière dans le cœur des habitants de la cité de Ain El Fouara.

La cérémonie s’est tenue au niveau de l’école nationale des sports olympiques de Sétif et a été marquée par la présence du secrétaire général de la wilaya, du directeur de wilaya de la jeunesse et des sports et de nombreux joueurs, techniciens et dirigeants de l’entente de Sétif, le Mouloudia d’El Eulma, l’USMS, le SAS, le Chabab de Bougaâ et l’avenir de Bazer Sakhra.

Au cours de cette cérémonie, Azziz Tahir, le directeur de la jeunesse et des sports, ne manquera pas, en son nom et au nom de toute la famille sportive de cette wilaya, de féliciter les composantes des six clubs devant défendre les couleurs de cette wilaya dans le cadre de cette épreuve reine et mettra particulièrement l’accent sur les efforts déployés par l’état pour l’encouragement et la promotion de la pratique sportive dans cette wilaya. Des efforts d’autant plus importants quand on sait l’impact produit aussi par ce département ministériel dans l’impulsion de la dynamique que connait aujourd’hui cette wilaya qui, pour preuve, entre en lice, pour la première fois, avec pas moins de 6 équipes de football de différentes divisions, qualifiées pour les 32es de finale. L’intervenant remerciera aussi les pouvoirs publics locaux et le wali en particulier pour l’intérêt qu’il a de tout temps porté en direction du sport dans cette wilaya et, d’une manière générale, le potentiel juvénile, citant à cet effet la réalisation de plusieurs infrastructures de proximité proches de ces jeunes et les moyens consentis au secteur sur le budget de wilaya.

Une initiative qui ne sera pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les représentants des différents clubs de cette wilaya.

Farouk Zoghbi