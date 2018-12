32es de finale de la coupe dâ€™AlgÃ©rie de football (Seniors), RC Kouba â€“ MC Alger : Attention au Raed !

Le Raed de Kouba sera hôte du Mouloudia d’Alger, ce soir, au stade du 5-juillet, pour un derby qui s’annonce passionnant. Ces retrouvailles entre les formations, initialement prévues au stade Benhadad, et délocalisées avec l’accord des deux teams au temple du football national, comptent pour le tour des 32es de finale de la coupe d’Algérie.

Le RCK, ma en point en championnat de Ligue Deux, aura tout à gagner dans cette confrontation, pour le moins déséquilibrée au vu des effectifs des deux adversaires et de leurs budgets. Les Koubéens pourront ainsi bénéficier de la recette non négligeable de cette partie, qui sera sans doute assistée par un nombre important de spectateurs. La direction du stade du 5-juillet a mis en vente 30.000 billets, à raison de 300 DA l’entrée. Par ailleurs, cette affiche servira aux poulains du coach Zeghdoud de préparation pour la phase, où l’objectif sera le maintien. «Affronter le Mouloudia en coupe d’Algérie au grand stade du 5-juillet est une bonne chose pour notre formation, qui est en position de relégable en championnat. C’est un bon test qui nous servira de préparation en prévision de la seconde partie de la saison. Certes, on aurait bien aimé recevoir le MCA à Benhadad ou nous avons nos repères, mais évoluer au 5-juillet ne va pas trop nous handicaper. Les joueurs sont déterminés à se surpasser et à se serrer les coudes pour réaliser une bonne prestation. La coupe n’est pas un objectif pour le RCK. Cependant, une qualification contre une grande équipe va nous permettre d’entrevoir l’avenir avec plus de motivation», a déclaré le milieu du terrain du Raed, Metref. De leur côté, les joueurs du MCA ne jurent que par la victoire. Les protégés de l’entraîneur Amrouche, qui viennent de clôturer leur stage de préparation hivernal à Tlemcen, veulent frapper fort dans cette partie, où ils sont largement favoris. Ils veulent ainsi envoyer un signal significatif au reste des formations de l’élite en prévision de la phase retour du championnat de Ligue Une. «L’objectif pour nous est clair. Nous devons nous qualifier pour le tour prochain et surtout réaliser une bonne prestation face au RCK. Nous n’allons pas négliger notre adversaire, car dans un match de coupe, tout peut arriver. L’idéal pour nous serait de marquer d’entrée pour mieux gérer la suite des débats. On doit, par ailleurs, montrer que nous sommes prêts pour la phase retour du championnat et les quarts de finale de la coupe Arabe des clubs. L’équipe, qui s’est renforcée durant ce mercato hivernal, a réalisé une bonne prestation à Tlemcen. Nous avons eu deux matchs amicaux face au WAT et à le CRT qui se sont soldés par des succès (1-0)», a souligné Derrardja. A noter que le Mouloudia pourra compter, pour cette confrontation, sur sa nouvelle recrue Benaldjia. La direction du club a récupéré la licence du joueur mardi matin. A noter, par ailleurs, que l’AS Sureté Nationale recevra au stade de Bologhine, demain à 15h, le CRB Ain Ouessara.

Rédha M.