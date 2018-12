Installation du groupe parlementaire algÃ©ro-tunisien : Renforcer les liens dâ€™amitiÃ©

Le groupe parlementaire d’amitié algéro-tunisien a été installé, hier, par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l’APN, Abdelhamid Si Afif, et l’ambassadeur de Tunisie, Nasser Al-Said, et de représentants du ministère des Affaires étrangères.

M. Abdelhamid Si Afif a mis en exergue «les relations privilégiées qui lient les deux pays», se félicitant du fait que la Tunisie soit le premier partenaire commercial de l’Algérie dans la région du Maghreb, et qu’elle partage les mêmes vues et conceptions, le tout dans le cadre d’un partenariat stratégique global.

Après avoir qualifié les relations algéro-tunisiennes de « fortes et distinguées », M. Si Afif a affirmé que l’échange intensifié des délégations parlementaires ainsi que la création de groupes parlementaires d’amitié sont «parmi les mécanismes et les principaux piliers de la diplomatie parlementaire», mettant en avant leur rôle dans le renforcement des liens d’amitié entre les peuples et la mise en place des cadres adéquats à la coordination et au travail commun entre les parlementaires. Si Afif a estimé que ce groupe constitue un espace «pour approfondir le dialogue et la concertation entre les parlementaires et échanger les expériences en matière de législation et de questions d’intérêt commun». Le président de ladite Commission a exprimé son souhait de voir «ce groupe contribuer au renforcement des liens d’amitié entre l’Algérie et la Tunisie, en ligne droite ligne avec la forte volonté politique exprimée par les dirigeants des deux pays ».

Pour sa part, l’ambassadeur Nasser Al-Saïd s’est félicité «des bonnes relations» entre les deux pays, estimant que ce groupe parlementaire se veut «un pas de plus vers le renforcement, à l’avenir, des relations d’amitié». Le diplomate a rappelé «les dénominateurs communs qui lient l’Algérie et la Tunisie sur les plans historique, culturel, civilisationnel et géographique». Il a estimé nécessaire de les «renforcer dans les différents domaines, notamment au niveau parlementaire». Interrogé par la presse à propos du blocage du poste frontalier terrestre de Bouchebka, à Tébessa, par des protestataires tunisiens, il y a deux jours, l’ambassadeur tunisien a qualifié cet incident d’«acte isolé» qui «ne va pas altérer les relations fraternelles et étroites entre les deux pays».

Nasser Al-Saïd a assuré que les relations entre l’Algérie et la Tunisie sont telles qu’elles ne peuvent être atteintes par ce «regrettable incident».

Salima Ettouahria