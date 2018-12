EntrÃ©s frauduleusement sur le territoire national : Amendes et rapatriement pour 2 Tunisiens

Le tribunal de Tébessa a condamné deux jeunes Tunisiens qui sont entrés «frauduleusement dans le territoire national à verser des amendes» et demandé leur «rapatriement immédiat» a-t-on appris hier auprès de cette source judiciaire. Une amende de 20.000 dinars et le rapatriement immédiat jusqu’au poste frontalier tunisien Ras Layoune ont été prononcés à l’encontre des deux jeunes Tunisiens, qui sont entrés frauduleusement, dimanche, dans le territoire national en introduisant des charrettes chargées de bagages et autres marchandises, ce qui a amené les services de police compétents à les arrêter puis les conduire au siège de la sûreté de wilaya, a-t-on précisé de même source. Suite à l'arrestation des deux individus, un groupe de Tunisiens, des proches des mis en cause, ont protesté devant le poste frontalier de Bouchebka (dans la commune d’El Houidjbet) qui a été la cible de jet de pierres ayant engendré d'importants dégâts matériels, dont plusieurs véhicules endommagés, et sa fermeture pendant cinq heures, ce qui a amené les autorités algériennes et tunisiennes à intervenir pour régler ce problème.