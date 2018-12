Forum Afrique Europe sur le numÃ©rique Ã  Vienne: Mme Faraoun prÃ©sente lâ€™expÃ©rience algÃ©rienne

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a eu hier à Vienne des entretiens avec plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. Elle s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères espagnol, la ministre autrichienne du Digital et des Affaires économiques, avec le ministre nigérien, conseiller Spécial du Président, et directeur général de l’Agence nationale pour la société de l’information, et avec la ministre suédoise des Affaires européennes et du Commerce. Elle a également rencontré Ly Yong, directeur général de l’ONUDI, qui a réaffirmé sa disponibilité à renforcer la coopération avec l’Algérie, en particulier pour le développement du numérique. Mme Faraoun a représenté l’Algérie à ce Forum suite «à l’invitation adressée au Président Abdelaziz Bouteflika par son homologue rwandais Paul Kagamé et le chancelier fédéral autrichien, Sébastien Kurtz, pour participer à cette rencontre de concertation, regroupant des pays africains et européens, et débattre sur le thème de la digitalisation comme moyen d’accélérer le développement de l’Afrique». Mme Faraoun a souligné que, sur instruction du Président de la République, le Gouvernement algérien mène des politiques et programmes pour promouvoir le numérique comme un «axe de développement essentiel du développement du pays».