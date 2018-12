CoopÃ©ration technico-militaire avec la Russie : Lâ€™AlgÃ©rie parmi les Â«pays prioritairesÂ»

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a déclaré hier que «l’Algérie figure parmi les pays prioritaires de Moscou pour sa coopération technico-militaire», a indiqué l'agence Sputnik. Intervenant lors d'une réunion au siège du ministère de la Défense, dressant le bilan de l’année écoulée, il a énuméré les pays auxquels la Russie donne la priorité. Il s’agit de la Chine, de l'Algérie, de l'Inde, du Vietnam et de l'Egypte.

«Les événements dédiés à la coopération militaire ont concerné cette année 98 pays. Dans le domaine de la coopération technico-militaire, la Chine, l'Inde, l'Egypte, l'Algérie et le Vietnam sont restés nos partenaires prioritaires. Nous avons accru les contacts militaires au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)», a-t-il également ajouté. La Russie et l’Algérie ont convenu de créer ensemble une entreprise militaire.