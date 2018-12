Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite l'Ã©mir et le Vice-Ã©mir du Qatar

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du défunt Cheikh Jassem Ben Mohammed Al Thani, dans lequel il lui a renouvelé sa volonté d'œuvrer ensemble au raffermissement des relations bilatérales. «Il me réjouit, au moment où le peuple qatari frère célèbre l'anniversaire de l'accession au pouvoir du défunt Cheikh Jassem Ben Mohammed Al Thani, que Dieu le comble de Sa Grâce, d'exprimer à Votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, priant Dieu, Tout-Puissant, de vous accorder santé et bien-être ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère, sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Ce glorieux anniversaire m'offre l'occasion de saluer le niveau de progrès et de développement atteint par votre pays, sous votre direction clairvoyante, grâce aux efforts consentis par ses enfants, lui permettant ainsi de s'adjuger une place de choix dans le concert des pays», a poursuivi le Chef de l'Etat. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau privilégié des relations fraternelles et de coopération liant nos deux pays frères et vous réitérer notre profond attachement et notre volonté d'œuvrer, avec vous, à leur renforcement et à leur promotion au plus haut niveau, au mieux des intérêts suprêmes de nos deux pays et peuples frères et en réponse à leurs aspirations à davantage de progrès et de prospérité».



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Vice-Emir du Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du défunt Cheikh Jassem Ben Mohammed Al Thani, dans lequel il a salué le niveau de progrès et de développement atteint par son pays. «Il m'est agréable, au moment où le peuple qatari frère célèbre l'anniversaire de l'accession au pouvoir du défunt Cheikh Jassem Ben Mohammed Al Thani, que Dieu lui accorde Sa Sainte miséricorde, de présenter à Votre Altesse mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux, priant Dieu, Tout-Puissant, de vous accorder santé et bonheur ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari frère», a écrit le Président de la République dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau de progrès et de développement atteint par votre pays, qui a pu, sous votre direction éclairée et grâce aux efforts consentis par ses enfants dévoués, atteindre les plus hauts niveaux dans différents domaines», a conclu le Chef de l'Etat.