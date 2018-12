Port dâ€™Annaba : Saisie de marchandises non dÃ©clarÃ©es

Une tentative d’introduction de manière frauduleuse d’une quantité importante de marchandise prohibée a été déjouée récemment, au port d’Annaba, indique un communiqué des Douanes algériennes.

Cette saisie a été opérée, lors de l’ouverture d’un conteneur déclaré en provenance de l’étranger au nom d’un importateur, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union européenne, précise la même source, ajoutant qu’il a été constaté l’existence d’importantes quantités de marchandises non déclarées. Il s’agit de vêtements d’occasion (friperie) bien dissimulés dans la marchandise déclarée avec la majoration de la facture dans la perspective de transférer illicitement des capitaux vers l’étranger.

La valeur de cette marchandise majorée est estimée à 250.000 millions d’euros. Outre la saisie de la marchandise non déclarée et celle qui a été régulièrement déclarée des textiles destinés à l’industrialisation (marchandise ayant servi à masquer la marchandise objet de la fraude), deux procès- verbaux ont été rédigés à l’encontre du contrevenant. L’amende à infliger au contrevenant s’élève à 15 milliards de centimes.

