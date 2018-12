Les Douanes poursuivent la lutte contre la surfacturation : Un rapport bientÃ´t remis au Premier ministre

La modernisation des Douanes se poursuit. Inlassablement. Depuis mars dernier, un nouveau système d’organisation de l’institution se met en place. Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, Hakim Bardjoudj, directeur chargé d’études, souligne que le système introduit en 1995 «ne répond pas aux besoins du commerce international, dépassé sur le plan technologique». Le nouveau produit, explique-t-il, est très performant et s’est effectué dans le cadre d’un partenariat avec les Douanes coréennes avec qui l’Algérie a signé hier un contrat de coopération institutionnelle.

En plus de faciliter les échanges commerciaux, il permettra la «dématérialisation» des procédures, la diminution du «pouvoir discrétionnaire» des agents des Douanes en limitant leur contact humain avec les opérateurs et leurs auxiliaires. Peut-on dire que ce nouveau projet assure une meilleure traçabilité ? «Ses fonctionnalités prennent en charge le dédouanement de la marchandise dès l’arrivée jusqu’à l’enlèvement, réduire les délais, et, par ricochet, les coûts de logistiques de dédouanement des marchandises», explique le même responsable. À ce sujet, le Directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, avait indiqué que «la numérisation de l’Administration est devenue une nécessité urgente, d'autant plus que les Douanes représentent la fenêtre de l'Algérie donnant sur le reste des pays», précisant que la «numérisation du secteur facilitera les opérations du contrôle douanier».

À propos du phénomène du «crime de surfacturation», l’intervenant signale que durant la seule année de 2018, il a été constaté des flux financiers illicites de l’ordre de 6,5 milliards de dinars. «Dès avril dernier, une commission spécialisée est installée pour faire le diagnostique, le rapport sera finalisé prochainement et remis au Premier ministre», annonce-t-il. Et de relever le renforcement de la coopération, notamment avec la Turquie, les Émirats arabes unis et la Chine. Qu’il s’agisse de transferts financiers illicites vers l’étranger, de blanchiment d’argent, de contrebande de produits divers, parmi lesquels il cite les narcotiques, M. Bardjoudj signale l’activation d’une stratégie visant à endiguer ces phénomènes, en mettant notamment à profit la coopération avec des services douaniers de pays tiers. En termes de chiffres des trois dernies trimestres de l’année 2018, il indique que s’agissant des psychotropes, plus de 108.000 comprimés saisis, auxquels s’ajoutent, pour les produits pyrotechniques, 62 millions de pétards, et 4 millions d’euros de devises au niveau des postes frontaliers. Sur un autre phénomène, la corruption pour ne pas la nommer, l’invité de la radio précise qu’elle n’est observée qu’au niveau de certains postes «jugés sensibles», une situation à laquelle, selon lui, il pourrait être mis un terme en coupant le contact humain entre les agents des Douanes et les utilisateurs, en remettant en cause le pouvoir discrétionnaire de ces derniers et en instituant en leur faveur une prime financière. Une prime trimestrielle dédiée aux «efforts exceptionnels» est octroyée, depuis une semaine, aux agents auteurs d’enquêtes intéressantes. Elle peut atteindre, explique M. Bardjoudj, les 60. 000 dinars l’affaire par agent.

Fouad Irnatene