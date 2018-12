Loi sur le rÃ¨glement budgÃ©taire de 2016 : le projet adoptÃ© au Conseil de la Nation

«Malgré les efforts déployés pour le développer, le secteur du Tourisme enregistre toujours des lacunes qui freinent les processus de croissance de l’activité touristique», a reconnu, hier, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Les membres du Conseil de la nation ont adopté, hier à l’unanimité, le projet de loi sur le règlement budgétaire de 2016, lors d’une séance plénière tenue sous l’égide du président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, et du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Beda.

La séance d’adoption à main levée a fait suite aux interventions des sénateurs, dont le contenu se rapporte, entre autres, à la nécessité d’optimiser les mécanismes de transparence dans le contrôle de la finance publique, la révision du code des marchés publics, ainsi que la prise en considération des recommandations de la Cour des comptes liées à la rationalisation des dépenses. Dans ses réponses aux préoccupations soulevées, le ministre des Finances a assuré d’entrée que aussi bien «les observations de la commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la nation, que les suggestions et recommandations notifiées dans le rapport de la Cour des Comptes constituent une valeur ajoutée aux efforts tendant à aboutir à une meilleure maîtrise dans l’encadrement budgétaire et les procédures de gestion». «Le gouvernement accorde une importance particulières aux recommandations de la Cour des comptes», indique M. Raouya. «Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, au titre de chaque exercice financier, le Premier ministre demande à l’ensemble des départements ministériels de répondre à ce rapport et aux observations concernant leur gestion», a-t-il appuyé. D’autre part, et s’agissant du retard enregistré dans le lancement de certains projets, qui a été soulevé par les sénateurs, il explique que ce constat «est dû aux lenteurs des procédures réglementaires relatives à la disponibilité des assiettes foncières et des procédures du Code des marchés publics, ainsi que du manque de bureaux d’études spécialisés dans certains domaines et l’infructuosité des appels d’offres». M. Raouya déplore en outre les retards «répétitifs» dans la réalisation des projets des équipements publics, ce qui entraîne, selon lui, des réévaluations, soit des coûts supplémentaires.

Pour parer à cette situation, il informe, à ce propos, que son département a déjà eu par le passé à entériner une série de mesures pour parer à cette situation. Des mesures qui ont permis la réduction des cas de réévaluation de 1.113 milliard DA en 2007 à 253 milliards DA en 2016, soit une baisse de 77%. Concernant la fiscalité, le ministre des Finances a plaidé pour la poursuite de l’action de modernisation engagée dans ce domaine. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’optimiser la coordination entre services chargés du contrôle de la fiscalité, et ce à travers, notamment, la mise en place d’un système informatisé devant permettre une meilleure célérité dans la prise de décision en matière de recouvrement des recettes publiques et de durcissement de la lutte contre la fraude fiscale. Le recouvrement de la fiscalité ordinaire a connu d’ailleurs une hausse considérable, passant de 462 milliards de DA en 2000 à 3.216 milliards de DA en 2017. Karim Aoudia