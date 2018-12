CoopÃ©ration algÃ©ro-sud-corÃ©enne : Plus de consistance

- Mise en service de la 2e partie de la 2e turbine de production d’électricité de la centrale de Cap Djinet (est de Boumerdès).

- Le Premier ministre de Corée du Sud visite le Musée national des beaux-arts et le Jardin d’Essai.

Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yon, a achevé hier une visite officielle de trois jours en Algérie, durant laquelle il a coprésidé, avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, la 5e édition du Forum d'affaires algéro-sud-coréen.

Le Premier ministre sud-coréen a été salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene par M. Ouyahia et des membres du gouvernement. Durant cette visite, M. Nak-yon s'est entretenu avec notamment le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et son homologue algérien, M. Ouyahia.



L’hôte de l’Algérie au Musée des beaux-arts et au Jardin d’Essai d’El-Hamma



Le Premier ministre Lee Nak-yon s'est offert une visite touristique au Musée national des Beaux-Arts et au Jardin d'Essai du Hamma à Alger, durant laquelle il a pu apprécier la richesse et la valeur de ce que recèlent ces deux sites exceptionnels du patrimoine culturel et botanique, à la dimension universelle. Accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, ainsi que des membres de la délégation l'accompagnant durant sa visite en Algérie, Lee Nak-yon a entamé sa virée récréative par le Musée national des Beaux-Arts, sis au quartier Mohamed-Belouizdad. Tout au long de sa découverte des précieux objets que renferme ce musée, le haut responsable sud-coréen a reçu, de la part de la directrice de l'établissement, Dalila Orfali, des éclairages instructifs sur des collections et des œuvres particulières. Il a pu ainsi se faire une idée sur, entre autres, des pans de l'histoire d'Alger au travers d'une exposition d’estampes, avant de prendre connaissance des nombreuses salles dédiées aux différentes collections d’art, de diverses époques et origines. Le Premier ministre a, en outre, été conduit vers la bibliothèque d’art spécialisé dudit musée, où il a pris connaissance des œuvres exposées de Baya, une des figures féminines les plus en vue de la peinture algérienne. Considéré comme l'un des plus grands musées d'art d'Afrique (4.200 m2) et ouvert au public depuis 1930, le Musée des Beaux-Arts renferme pas moins de 8.000 pièces exposées au public, dont 1.500 au cabinet des estampes et 800 autres de sculptures. Depuis le balcon du Musée des Beaux-Arts, le Premier ministre sud-coréen, ainsi que la délégation de son pays, ont été conviés à apprécier la vue pittoresque donnant sur le Jardin d’Essai du Hamma, seconde escale de cette sortie algéroise. Des informations sur les différentes caractéristiques de ce site y ont également été fournies aux hôtes de l’Algérie. Ces derniers ont pu ainsi découvrir les jardins français et anglais composant ses ailes principales ainsi que les multiples allées agrémentées d’espèces florales d’une variété exceptionnelle, dont des washingtonias (palmiers), des cocos, des dragonniers, etc. Créé en 1832 et s'étalant sur 32 hectares, le Jardin d'Essai du Hamma est réputé pour sa luxuriante végétation et sa riche faune, dont des espèces rares et sauvages en provenance d’Afrique et d’ailleurs, faisant de ce site d'acclimatation un des plus importants au monde.



La Corée du Sud, honorée de contribuer au développement de l’économie algérienne



«La Corée du Sud est honorée de contribuer au développement de l’économie algérienne à travers des entreprises sud-coréennes», a affirmé M. Lee Nak-yon, qui était accompagné par le ministre de l'Energie et des Mines, Youcef Yousfi, lors de la mise en service de la 2e partie de la 2e turbine de production d’électricité de la centrale de Cap Djinet, (est de Boumerdès). Le Premier ministre sud-coréen, qui était également accompagné par le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, a procédé symboliquement à la mise en service de cette partie du projet d’une capacité de production globale d’électricité de 1.200 MW/heure, en réalisation dans le cadre d’un partenariat entre la firme sud-coréenne «Daewoo» et Sonelgaz. «Je suis fière que la firme Daewo participe, à travers ce projet, au développement économique et à l’industrialisation de l’Algérie», a-t-il soutenu dans une déclaration à la presse, en marge d’une inspection d’un nombre de chantiers et unités (contrôle, maintenance) de cette megacentrale, qui sera mise en service en janvier prochain. Il a également exprimé «la confiance totale» des entreprises sud-coréennes dans «le parachèvement des projets dans leurs délais, sans dépasser les coûts dont ils ont été affectés, car ce sont là les caractéristiques mêmes de Daewoo», a-t-il assuré. M. Lee Nak-yon a, en outre, loué la «stabilité de la croissance économique en Algérie, au même titre qu’aux plans social et politique, en dépit des souffrances vécues», a-t-il relevé. Pour sa part, le P-dg de Sonelgaz s’est dit «très fier» de la «réussite» du projet de centrale électrique, réalisée avec nos partenaires sud-coréens, qualifiant ce partenariat d’ «exemplaire» et de «modèle de réussite». M. Arkab a également loué l’accord signifié par Daewoo pour «accompagner et assurer son expertise au profit de ce projet, avec la contribution efficiente des cadres et experts algériens actuellement en charge». La centrale de Cap Djinet (relevant de la Sonelgaz) est formée de trois turbines fonctionnant en cycle combiné (30 % vapeur et 70 % gaz), dotée chacune d’une capacité de production d’électricité de 400 MW/Heure, soit un total de 1.200 MW/Heure pour les trois. La première turbine est entrée en production en juillet 2018, la 2e au mois d’octobre passé. La mise en exploitation de la 3e turbine interviendra à la-mi janvier prochain, selon les responsables en charge du projet. L’infrastructure est, par ailleurs, équipée de nombreux systèmes «amis de l’environnement», dont particulièrement celui du dessalement de l’eau de mer exploitée dans la production de la vapeur, et la production d’hydrogène exploité dans le refroidissement des générateurs électriques. A noter que l’énergie électrique produite au niveau de cette centrale est transférée respectivement vers deux transformateurs (400 vlt chacun) à Si Mustapha et El Affroune (Blida), au moment où un 3e transformateur est prévu à Akbou (Bejaia), avant le transfert de cette électricité vers le réseau national de transport d’électricité. A l’entame de sa visite, un exposé détaillé, soutenu par un film sur toutes les étapes de réalisation de cette centrale électrique, a été présenté au Premier ministre sud-coréen qui s’est par la suite rendu au niveau d’un nombre de chantiers de ce projet, avant de clore sa visite par une rencontre avec les travailleurs sud-coréens de cette centrale.



Intensifier la coopération



L'Algérie et la Corée du Sud ont convenu d'intensifier leurs relations de coopération et de donner plus de consistance à leur partenariat stratégique. Pas moins de cinq mémorandums d'entente ont été signés lors de cette visite en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de son homologue sud-coréen. Ils concernent la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable ainsi que de la modernisation du secteur des douanes. Des mémorandums d'entente ont été également signés entre l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) et l'Agence coréenne du renforcement du commerce et de l'investissement, entre l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac) et les laboratoires coréens de conformité et entre le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et l'Institut coréen des technologies électroniques. La visite du Premier ministre sud-coréen a été marquée aussi par la tenue lundi de la 5e édition du Forum d'affaires algéro-sud-coréen, qui a constitué une occasion pour Alger et Séoul de réitérer leur volonté de renforcer leur coopération économique et de la hisser au niveau de leur partenariat stratégique. En marge du forum d'affaires, un pacte d'association a été signé entre l'entreprise algérienne privée Global Group et le groupe sud-coréen Hyundai Motor Company pour la réalisation d'une usine de construction de camions et de bus à Batna. Ce pacte d'association, qui porte sur un investissement de plus de 100 millions de dollars, prévoit de créer au moins 5.000 emplois directs et indirects et d'atteindre un taux d’intégration national d'environ 40% au démarrage du projet pour atteindre une fourchette oscillant entre 50 et 60% au cours des deux à trois années suivantes. Selon les prévisions, les deux associés ambitionnent de produire «au plus vite» près de 40.000 unités de camions et bus par an. Le géant sud-coréen Hyundai est déjà implanté sur le marché algérien, notamment dans le domaine du montage de véhicules légers.



L’Algérie, une porte vers l’Afrique



Dans son allocution prononcée lors de ce forum d'affaires, M. Ouyahia s'est réjoui de l'orientation prise par le partenariat entre les deux pays ces dernières années, qui s'est étendu, d'abord, à l'électronique et, ensuite, à l'industrie automobile, souhaitant que cette nouvelle orientation se poursuive et se renforce au bénéfice des deux parties dans tous les secteurs.

Mettant en avant l'emplacement stratégique de l'Algérie, M. Ouyahia a affirmé qu'elle est en mesure de constituer pour les entreprises coréennes une «porte» vers l'Afrique, l'Union européenne et le monde arabe, tout en faisant part des multiples avantages accordés aux investisseurs étrangers. Le Premier ministre a mis en exergue, à cet égard, le cadre juridique relatif aux investissements en Algérie, qui offre des avantages importants comme l'exonération fiscale sur une longue durée et l'exonération de taxes douanières lorsqu'il s’agit de projets d'investissements dans le cadre du partenariat.

Pour sa part, le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yon, a observé que l'Algérie est un des deux Etats d'Afrique avec lesquels la République de Corée avait signé un accord de partenariat stratégique, tout en admettant que les deux pays n'ont pas échangé suffisamment pour être à la hauteur de leur partenariat stratégique. Il a ajouté qu'il reste un grand nombre de secteurs où les deux pays peuvent et doivent coopérer, proposant, à cet égard, le renforcement de la coopération bilatérale dans l'industrie manufacturière qui, a-t-il rappelé, avait permis à son pays de sortir du sous-développement. M. Lee Nak-yon a annoncé la tenue en 2019 de la réunion du Comité mixte algéro-sud-coréen, dont la dernière remonte à 2007. «Cette rencontre sera une occasion importante pour passer à l'examen de la coopération en cours et relever ensemble de nouveaux défis», a-t-il noté, appelant à une intensification des relations entre les deux pays. La Corée du Sud est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie avec près de 2,3 milliards de dollars d'échanges en 2017, dont près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes et 1,6 milliard de dollars d'importations. Durant le premier semestre 2018, les importations algériennes de la Corée s'élevaient à 609 millions de dollars, alors que ses exportations vers ce pays étaient de 474 millions de dollars. Le Premier ministre sud-coréen,

Lee Nak-yon, a entamé dimanche une visite officielle de trois jours en Algérie s'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la République de Corée, liée par une Déclaration de partenariat stratégique signée en 2006 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue sud-coréen. La visite de M. Nak-yon a été consacrée à l'examen des relations bilatérales et des voies et moyens de raffermir davantage le partenariat bilatéral. La visite a donné lieu aussi à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.