Recommandations : Cibler les marchÃ©s Ã  forte croissance

La promotion des exportations hors hydrocarbures passe par une mobilisation des banques pour l’accompagnement des opérateurs économiques et une simplification des procédures administratives, ont recommandé les participants à la rencontre nationale sur l’exportation. L’encouragement des exportations exige également l’extension et le renforcement des prérogatives des entités concernées par la promotion du commerce extérieur, ainsi que la couverture par la CAGEX des risques commerciaux pour procurer davantage de confiance aux opérateurs, ont préconisé les participants à cette rencontre organisée par le ministère du Commerce. Ils ont aussi souligné la nécessité de créer un fonds de mise à niveau des compétences à l’exportation afin de financer des programmes de formation axés sur les aptitudes nécessaires à l’exportation, appelant à une synergie entre les différentes parties prenantes de la stratégie d’exportation. Les participants ont, par ailleurs, proposé l’encouragement des produits manufacturés, à forte valeur ajoutée, en mettant en place plus de mesures incitatives, ainsi que la création d’une plateforme d’information numérique sur l’acte d’exporter en Algérie, figurent aussi parmi les recommandations de cette rencontre nationale, présidée par le ministre du Commerce, Said Djellab. Ils ont évoqué aussi la nécessité de cibler les marchés étrangers à forte croissance et la concrétisation des accords préférentiels avec les groupements régionaux pour augmenter la facilité d’accès aux opérateurs algériens. Il s’agit également, selon leurs recommandations, de promouvoir la mise en place de zones franches et la multiplication des aires de stockage et dédouanement au niveau des ports et des aéroports pour une meilleure fluidité des exportations. La promotion des exportations, nécessaire à la diversification de l’économie nationale, passe également par la création d’associations sectorielles d’exportateurs pour contribuer aux orientations du secteur et mettre en £uvre des mécanismes de soutien aux exportateurs. Les participants ont enfin relevé la nécessaire implication du secteur privé dans l’objectif de promouvoir l’investissement et donc de la production nationale et l’encouragement du partenariat public/privé.